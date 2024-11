Syyrialainen raiskaaja karkotettiin ryöstettyään ja työnnettyään 91-vuotiaan alas portaista – katso video

Tämän vuoden elokuun 29. päivänä Karam Kanjo ahdisteli 91-vuotiasta naista Sollentunan lähijuna-asemalla, kun tämä oli matkalla Norrvikeniin käymään miehensä haudalla.

Keskellä kirkasta päivää ja muiden matkustajien nähden lähijuna-asemalla Karam Kanjo tarttui 91-vuotiaaseen naiseen ja vei tämän kultakaulakorun. Korun, jonka nainen oli saanut 50 vuotta sitten edesmenneeltä mieheltään lahjaksi.

Nainen kaatui portaita alas, ja syyrialainen seurasi perässä repien hänen vaatteitaan. Kun 91-vuotias nainen ja syyrialainen putosivat portaat alas maahan, mies kyykistyi naisen päälle. Hän jatkoi naisen vaatteiden repimistä ja katosi sitten paikalta.

Poliisikuulusteluissa nainen kertoi, että hän pelkäsi niin paljon syyrialaista ja tämän väkivaltaa. Hän kertoi, että syyrialainen oli tarttunut hänen kaulaansa ennen tönäisyä ja että hän ei ollut koskaan aiemmin elämässään kokenut tällaista väkivaltaa.

Lähijuna-aseman valvontakameravideolla näkyy, kuinka pari nuorempaa naista vain kävelevät nopeasti lattialla makaavan naisen ohi auttamatta:

Swedes are outraged by a new video showing the 26-year-old Syrian asylum seeker Karam Kanjo robbing a 91-year-old Swedish woman of the necklace she was gifted by her husband 50 years ago.

Kanjo was out on probation after having attacked a woman on the street and raped her pic.twitter.com/LC8x6dUVJ4

