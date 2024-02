Syytteet nostettu törkeästä ihmiskaupasta marjanpoiminta-asiassa

Syyttäjälaitoksen Pohjois-Suomen alueen syyttäjät ovat nostaneet syytteet 77 törkeästä ihmiskaupasta Polarica Marjanhankinta Oy:n entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa vastaan. Myös Kriston thaimaalaista liikekumppania Kalyakorn Phongphitia vastaan on nostettu syytteet samassa asiassa 77 törkeästä ihmiskaupasta.

Yhden rikoksesta epäillyn osalta on tehty päätös syyttämättä jättämisestä.

Syyte koskee thaimaalaisia marjanpoimijoita, jotka on saatettu luonnonmarjojen keräämistä sisältävään pakkotyöhön ja muihin ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Epäillyt rikokset on tehty vuonna 2022 eri puolilla Suomea. Asianomistajat on rekrytoitu Thaimaassa.

Epäillyt ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Haastehakemus on toimitettu Lapin käräjäoikeuteen, syyttäjän asianumero R 23/8667 ja käräjäoikeuden asianumero R 24/325. Haastehakemus tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Asiasta ei ole tässä vaiheessa muuta tiedotettavaa.

Erikoissyyttäjä Maarit Kuivala, maarit.kuivala@oikeus.fi

Aluesyyttäjä Anna-Leena Farin, anna-leena.farin@oikeus.fi

Aluesyyttäjä Niina Palojärvi, niina.palojarvi@oikeus.fi

Syyttäjälaitos