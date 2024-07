Tennesseen tuomari estää Nashvillen ”transsukupuolisen” kouluampujan manifestin ja kirjoitusten julkaisemisen

Oikeuskanslerinviraston tuomari I’Ashea Myles on päättänyt, että ”transsukupuolisen” kouluampuja Audrey Halen kirjoituksia ei julkisteta. Kouluampuja Hale avasi tulen Covenant Schoolissa Nashvillessä, Tennesseen osavaltiossa maaliskuussa 2023. Kuusi ihmistä sai surmansa, heidän joukossaan kolme yhdeksänvuotiasta oppilasta ja kolme opettajaa. Hale jätti jälkeensä päiväkirjoja ja yksityiskohtaisia suunnitelmia siitä, miten hän aikoi toteuttaa verilöylyn. Myles vetoaa uhrien perheiden tekijänoikeusvaatimuksiin julkaisemisen estämisen syyksi ja sanoo, että ”Halen luoma materiaali on rajattu julkaisemisen ulkopuolelle liittovaltion tekijänoikeuslain perusteella”.

”Ennen tuomiotaan I’Ashea Myles salli ensin kiistanalaisesti Covenant Schoolin ja Covenant Presbyterian Churchin vanhempien puuttua tapaukseen sen jälkeen, kun Halen perhe väitti, että he ovat luovuttaneet heille kouluampujan kirjallisen materiaalin tekijänoikeudet”, Tennessee Star uutisoi.

”Muiden asiakirjojen, jotka eivät ole hyökkääjän luomia alkuperäisiä, johdannaisia tai kokoomateoksia, julkaisemista rajoittavat lisäksi General Assemblyn (GA) asettamat poikkeukset julkaisemisesta”, tuomari Myles sanoi.

Myles totesi, että ”liittovaltion tekijänoikeuslaki toimii pätevänä poikkeuksena Tennesseen julkisia asiakirjoja koskevaan lakiin, ja siten se on esteenä kaikkien sellaisten alkuperäisten, missä tahansa muodossa olevien tekijöiden teosten luovuttamiselle, jotka kouluampuja Audrey Hale on luonut ja jotka Respondent Metro on kerännyt. Vetoomuksen esittäjillä ei ole oikeutta mihinkään tällaisiin pyydettyihin tietoihin.”

Myles sallii Nashvillen poliisilaitoksen ampumista koskevan tutkintaraportin julkaisemisen, kun se on valmis, mutta raportti ei sisällä mitään tietoja Covenant Schoolin turvallisuudesta.

Kouluampujan manifestia on vaadittu julkaistavaksi

Monet ovat vaatineet, että nämä kirjoitukset julkaistaan. Sivuja asiakirjoista on vuotanut joihinkin tiedotusvälineisiin, kuten Tennesee Star -lehteen. Se on julkaissut sivuja asiakirjoista, joista käy ilmi, kuinka häiriintyneitä ajatuksia Halella oli elämästä, kuolemasta, kristinuskosta ja sukupuolesta. Surmansa saaneiden kolmen nuoren oppilaan ja kolmen aikuisen koulun henkilökunnan jäsenen perheet eivät ole halunneet, että aineistoa julkistetaan.

Julkisuuteen vuotaneet tiedot osoittavat, että Hale fantasioi oman perheensä tappamisesta ja jakoi tämän tiedon terapeutin kanssa. Hale kirjoitti ”mielikuvituspeniksestään” ja halustaan harrastaa seksiä naisten kanssa miehenä. ”Löysin vihdoin vastauksen – että sukupuolen vaihtaminen on mahdollista”, hän kirjoitti. ”Tarvitsen translääkärin”, eräässä merkinnässä luki. ”Tämä naisen sukupuolirooli saa minut haluamaan kuolla pois.”

”Penikseni on olemassa päässäni. Vannon Jumalan nimeen, että olen mies.” Hän kirjoitti olevansa kiinnostunut harrastamaan seksiä naisten kanssa miehenä. Hän keskusteli seksistä pehmoeläinten kanssa sanoen: ”Voin teeskennellä olevani ne ja tehdä asioita, joita pojat tekevät ja kokea poikamaisen minäni Tonyksi”, Tennessee Star kertoo päiväkirjassa luetusta tekstistä. Hän sanoi ”täytetyn poikanukkensa olevan kuin se poika, joka hän itse on toisessa olomuodossa”.

Covenant Killer Audrey Hale Called Herself ’White Nothingness,’ Wrote About Romantic Desire for ’Brown Girls’ in Recovered Journalhttps://t.co/FyAy0U1nCa — Tennessee Star (@TheTNStar) June 10, 2024

Poliisi ei tunnistanut ”selkeää motiivia” joukkoteloitukselle

Hale kirjoitti myös, että hän oli ”valkoinen mitättömyys”. Tämän julkaisseen toimittajan, Tennessee Starin Michael Patrick Leahyn, määrättiin ilmestyvän oikeuteen ja joutuvan vastaamaan syytteisiin oikeuden halventamisesta, koska hän ei paljastanut vuodon lähdettä. Asiakirjojen julkaisemista vastaan esitettiin muun muassa sellaisia perusteluja, että Halen suunnitelmia voitaisiin käyttää kopiomurhien tekemiseen.

”Silti poliisi ei ole tunnistanut selkeää motiivia ampumiselle. Poliisi on kuitenkin sanonut, että kouluampuja, 28-vuotias biologiselta sukupuoleltaan nainen ja koulun entinen oppilas, oli saanut hoitoa tunne-elämän häiriöön ja miettinyt muiden joukkomurhaajien tekoja”, New York Times kertoo.

Myles ei salli näiden lehtijuttujen julkaisemista. ”Kouluampumisista ja väkivallasta on valitettavasti tullut arkipäivää yhteiskunnassamme”, Myles sanoi. ”Välittömän tiedon saannista on tullut myös yhteiskunnallinen odotus, jonka me kaikki jaamme.”

”Kuitenkin on tilanteita, joissa tätä välitöntä tiedonsaantia ja tiedon kysyntää on tasapainotettava ja hillittävä oikeusjärjestelmämme, erityisesti rikosoikeudellisen oikeusjärjestelmämme, eheyden turvaamiseksi,” hän jatkoi.

Tuomari Myles itse on hyvin aktiivinen sosiaalisessa mediassa ja julkaisee viestejä pitämällä aloituspuheenvuoroja 5. luokan valmistujaisissa, Black History Month -tapahtumassa ja muissa eri tilaisuuksissa.

Lähde: The Post Millennial

