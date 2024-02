Tucker meni Moskovaan

”Amerikkalaisilla on oikeus tietää kaikki mahdollinen sodasta, johon he ovat sekaantuneet, ja meillä on oikeus kertoa heille siitä”, Carlson sanoi.

Fox Newsin entisen juontajan Tucker Carlsonin yllätysvierailu Moskovassa haastattelemassa presidentti Vladimir Putinia on saanut globalistipoliitikkojen ja itseään journalisteiksi kutsuvien aivot sulamaan, kun jotkut syyttävät Carlsonia ”petturiksi” ja toiset vaativat, että häntä on kiellettävä pääsemästä EU:hun ja palaamasta Yhdysvaltoihin.

Pian sen jälkeen, kun Carlson nähtiin viikonloppuna osallistumassa Moskovan Bolšoi-teatterin Spartakus-balettiin, huhut Venäjän johtajan haastattelusta alkoivat kiertää maailmanlaajuisia tietoverkkoja. New York Timesin mukaan Kremlissä olevat lähteet kertovat, että haastattelu on tapahtunut, mutta sen lähetysajankohta ei ole tiedossa.

Syytökset, kunnianloukkaukset ja vaatimukset EU:n kaltaisten ylikansallisten elinten rankaisutoimista seurasivat nopeasti. Vaikka nämä reaktiot eivät ole yllättäviä, ne herättävät kuitenkin huolta ”vapaan lehdistön” todellisesta tilasta lännessä, kun otetaan huomioon, että ainakin viime aikoihin asti toimittajien on odotettu esittävän kysymyksiä ja puhuvan mielenkiintoisten ja merkittävien henkilöiden kanssa.

Why was it good when Keir Simmons interviewed Putin for NBC in 2021 but bad when Tucker does it in 2024? It’s almost like one side writes the rules so it’s always ”we can do whatever we want, you can never do anything.” pic.twitter.com/LhJnFAPOYE — Charlie Kirk (@charliekirk11) February 6, 2024

”Länsimaiden hallitukset pelkäävät tietoa, jota ne eivät voi valvoa”

Carlson vahvisti nämä huhut eilen illalla, kun hän julkaisi sosiaalisen median X-alustalla videon otsikolla: ”Miksi haastattelen Vladimir Putinia”. Postaus on sittemmin kerännyt lähes 88 miljoonaa katselukertaa tätä kirjoitettaessa.

Why I’m interviewing Vladimir Putin. pic.twitter.com/hqvXUZqvHX — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) February 6, 2024

”Ukrainan sota on inhimillinen katastrofi. Se on tappanut satojatuhansia ihmisiä. Kokonainen sukupolvi nuoria ukrainalaisia. Ja se on tyhjentänyt Euroopan suurimman maan. Mutta pitkän aikavälin vaikutukset ovat vielä syvemmällä. Tämä sota on muuttanut täysin maailmanlaajuisia sotilas- ja kauppaliittoja, ja sitä seuranneet pakotteet ovat myös muuttaneet niitä. Ne ovat kaiken kaikkiaan mullistaneet maailmantalouden. Toisen maailmansodan jälkeinen talousjärjestys, järjestelmä, joka on taannut länsimaiden vaurauden yli 80 vuoden ajan, on hajoamassa hyvin nopeasti, ja sen mukana Yhdysvaltain dollarin valta-asema. Nämä eivät ole pieniä muutoksia. Ne ovat historiaa muuttavaa kehitystä. Ne määrittelevät lastenlastemme elämän. Suurin osa maailmasta ymmärtää tämän täysin hyvin. He näkevät sen. Kysykää keneltä tahansa Aasiassa tai Lähi-idässä asuvalta, miltä tulevaisuus näyttää. Ja silti englanninkielisten maiden väestö näyttää olevan enimmäkseen tietämätön. He luulevat, ettei mikään ole oikeastaan muuttunut, ja he luulevat niin, koska kukaan ei ole kertonut heille totuutta. Heidän tiedotusvälineensä ovat korruptoituneita. Ne valehtelevat lukijoilleen ja katsojilleen, ja ne tekevät sen enimmäkseen laiminlyömällä.

Useimmilla amerikkalaisilla ei ole aavistustakaan siitä, miksi Putin hyökkäsi Ukrainaan tai mitkä ovat hänen tavoitteensa nyt… He eivät ole koskaan kuulleet hänen ääntään. Se on väärin. Amerikkalaisilla on oikeus tietää kaikki mahdollinen sodasta, johon he ovat sekaantuneet, ja meillä on oikeus kertoa siitä.

Länsimaiden hallitukset sen sijaan tekevät varmasti parhaansa sensuroidakseen tämän videon. Ne pelkäävät tietoa, jota ne eivät voi valvoa.

Emme halua rohkaista teitä olemaan samaa mieltä siitä, mitä Putin sanoo tässä haastattelussa. Mutta kehotamme teitä katsomaan sen. Teidän pitäisi tietää mahdollisimman paljon. Ja sitten voitte päättää itse, kuten vapaa kansalainen eikä orja”, Tucker sanoo videolla.

Euroopan unionin pääglobokraatti, belgialainen Euroopan parlamentin jäsen Guy Verhofstadt oli ensimmäisten korkean profiilin poliitikkojen joukossa, jotka romahtivat amerikkalaisen toimittajan Moskovan-vierailusta, ja hän paljasti, ettei hän ole lehdistönvapauden tai todella liberaalien periaatteiden ystävä.

Verhofstadt kirjoitti X:ään: ”Tucker Carlson on varmasti matkalla siihen, että hänet leimataan Venäjän hallinnon propagandistiksi. Jos hän mahdollistaa Putinin disinformaation, EU:n pitäisi harkita matkustuskieltoa!””

Tucker Carlson is surely on the path to being labelled a propagandist for the Russian regime. If he enables disinformation for Putin, the EU should explore a travel ban ! pic.twitter.com/RKwEtvg0pR — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) February 5, 2024

Entinen presidenttiehdokas Vivek Ramaswamy reagoi Verhofstadtiin sanomalla, että ”EU ei missään nimessä uskaltaisi tehdä näin Yhdysvaltain merkittävälle henkilölle ilman Yhdysvaltain hallituksessa olevien kollegojensa hiljaista siunausta”.

The European Union is considering sanctions against Tucker for interviewing Putin. But think about it – there’s no way the EU would ever dare to do that to a prominent U.S. figure without implicit blessing from their counterparts in the U.S. government. — Vivek Ramaswamy (@VivekGRamaswamy) February 7, 2024

Virulentti neokonservatiivinen sotapäällikkö Bill Kristol, joka toimi Yhdysvaltain varapresidentin entisenä kansliapäällikkönä Reaganin hallinnon aikana, reagoi samalla tavalla Carlsonin kuviin.

”Ehkä tarvitsemme totaalisen ja täydellisen eston sille, ettei Tucker Carlson pääse uudelleen Yhdysvaltoihin, kunnes maamme edustajat saavat selville, mistä on kyse”, hän kirjoitti X:ssä.

Bill Kristol doesn’t want to let Tucker Carlson back into the United States, but he does want to let in millions of migrants in order to replace the white working class. pic.twitter.com/II6ja5SQlz — Frank DeScushin (@FrankDeScushin) February 4, 2024

Illinoisin entinen republikaanien edustaja Adam Kinzinger väitti, että Carlson oli ”petturi”, koska hän vieraili Moskovassa.

He is a traitor. https://t.co/F4yK56vSun — Adam Kinzinger (Slava Ukraini) 🇺🇸🇺🇦🇮🇱 (@AdamKinzinger) February 4, 2024

Floridalainen republikaanien kongressiedustaja Matt Gaetz tuki Carlsonin pyrkimyksiä ja twiittasi videon kommentilla ”Todellista journalismia”.

”Miksi tunnen syyllisyyttä, kuin olisin pettänyt maani”: Tucker Carlson ennen Putinin haastattelua:

