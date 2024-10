Tuhopoltosta ja 31 ihmistä haavoittaneesta machete-rynnäköstä epäilty syyrialainen oli kostonhimoinen kumppani

Saksassa pidätettiin lauantaina Syyrian kansalainen, jota syytettiin kahden kerrostalon sytyttämisestä tuleen, pakettiautolla rynnäköinnistä ruokakauppaan ja ihmisten uhkailusta viidakkoveitsellä. Miehen väitettyjen tekojen seurauksena loukkaantui 31 ihmistä, mukaan lukien pieniä lapsia.

Järkyttävän tapahtumasarjan syynä oli tiettävästi ihmissuhteen katkeaminen, joka sai 41-vuotiaan epäillyn epätoivoiseksi ja aloittamaan väkivaltaisen riehumisen.

Kaaos alkoi noin kello 17.10 Essenin Altenessenin kaupunginosassa sijaitsevalla Pielstickerstrassella, jossa asukkaat näkivät läheisestä kerrostalosta tulevan paksua savua. Toinen tulipalo syttyi pian toisessa kerrostalossa Zollvereinstrassella, noin kolmen kilometrin päässä.

🇩🇪🚨TERROR MACHETE MASSACRE IN GERMANY

A 41-year-old Syrian hacked Germans with a machete in Essen, burned houses, and hit multiple people with a van.

31 people injured, 17 seriously. Multiple children are in critical condition.

The suspect is under arrest. pic.twitter.com/8ziptTpKqz

