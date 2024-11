Turvapaikkahulluus: 130 maahanmuuttajaa muuttaa 280 asukkaan kylään

Saksassa 130 maahanmuuttajaa laitetaan asumaan konttirakennuksessa – ja kylässä asuu vain 280 asukasta. Baijerilainen yhteisö on noussut vastarintaan ja vastarinta kasvaa. Yhteisö yrittää pelastaa kylän rauhan mielenosoituksella.

Sijoittajien suunnitelmat aiheuttavat pelkoa Bairawiesin baijerilaisessa kylässä, jossa asuu 280 asukasta. Siellä sijaitsevaan konttirakennukseen on tarkoitus muuttaa 130 siirtolaista. Tämä tarkoittaisi noin yhtä turvapaikanhakijaa kahta asukasta kohden. Paikallisten mielipide: ”Emme kestä tätä”. Mielenosoitukseen kokoontui 170 kyläläistä vastustamaan suunnitelmaa.

Noin 170 osallistujan mielenosoituksen järjesti Bairawies aktiv! -yhdistys. He vaativat oikeudenmukaista turvapaikkapolitiikkaa ilman joukkomajoitusta. ”Suhde ei yksinkertaisesti ole oikea”, yhdistyksen puheenjohtaja Wolfgang Köster sanoi Bild-lehdessä. Hän laskee, että suunniteltu muuttovirta olisi ”sama kuin München saisi kerralla 750 000 uutta asukasta”, näin asukaslukuun suhteutettuna.

Kylästä puuttuu jopa ruokakauppa

Erityisen räjähdysherkäksi Bairawiesin tilanteen tekee se, ettei kylässä olisi riittävästi sosiaalitiloja eikä ruokakauppaa. ”Rakennuslautakunta oli hylännyt sijoittajan hakemuksen konttirakennuksen rakentamisesta. Mutta edes tämä yksimielinen päätös ei voi rauhoittaa yhdistystä. On suuri huoli siitä, että aluehallintoviranomainen voi lopulta kumota kunnan päätöksen. Eikä se huoli ole aivan turha”, Köster perustelee ja viittaa esimerkkeihin tällaisesta menettelystä maakunnassa.

Erityisasetus kumoaa kuntien päätökset

Alempana valtion viranomaisena piiritoimiston on itse asiassa otettava vastaan 100 uutta turvapaikanhakijaa joka kuukausi. Suurempien vastaanottokeskusten läpiviemiseksi Baijerin osavaltion hallitus on luonut erityisasetuksen. ”Kunnan suunnitteluun liittyvä itsemääräämisoikeus on siten käytännössä mitätöity”, vahvisti piirihallintojohtaja Josef Niedermaier Münchner Merkur -sanomalehdessä kansalaisten huolenaiheet.

Yhdistys valmistautuu lahjoitusten avulla tuleviin oikeusriitoihin. Yhdistyksen puheenjohtaja Wolfgang Köster kuitenkin korosti Bild-lehdelle: ”Meillä ei ole mitään turvapaikkaa hakevia ihmisiä vastaan. Poliitikkojen on kuitenkin ymmärrettävä, mitä tällainen maahanmuuttajien tulva merkitsee pienelle kylälle.”

Lähde: Junge Freiheit

