Unkarille määrättiin miljardisakot – sen on avattava rajat maahanmuuttajille

EU:n korkeimman liittotuomioistuimen päätös tehtiin torstaina. Se liittyy riitaan, joka syntyi jo vuonna 2020 Unkarin ja Brysselin ylikansallisten päättäjien välille.

Vaikka monet EU-maat, Ruotsi mukaan lukien, kamppailevat systeemisten ongelmien kanssa, jotka liittyvät turvapaikka-asioihin liittyvän ei-länsimaisen maahanmuuton erittäin korkeaan määrään, nämä ”haasteet” puuttuvat Unkarista lähes kokonaan.

Viktor Orbánin johtama Fidesz-hallitus on tehnyt selväksi, ettei sillä ole aikomusta horjuttaa Unkarin yhteiskunnan vakautta samalla tavalla kuin muissa jäsenvaltioissa tehdään. Tätä pidetään solidaarisuuden puutteena Brysselissä ja korkean maahanmuuton maiden johtajien keskuudessa.

Unkari kukoistaa juuri siksi, että se on valinnut tiukemman ja omasta mielestään vastuullisemman maahanmuuttopolitiikan,. Tämä on myös epämiellyttävää, sillä muiden ongelmamaiden kansalaiset saavat mahdollisuuden vertailla ja heillä on houkutus äänestää vaaliuurnilla puolueita, jotka harjoittavat samanlaista politiikkaa.

Unkaria on siksi jo pitkään syytetty epädemokraattisuudesta, vaikka hallitsevalla puolueella on monista muista EU-maista poiketen takanaan selvä kansan enemmistö. Kun Unkari ei ole taipunut, Bryssel on turvautunut taloudelliseen painostukseen.

EU:n tukea, johon Unkarilla on oikeus, on pidätetty, ja nyt on määrätty useiden satojen miljoonien eurojen muhkea sakko. Tämä summa nousee miljoonalla eurolla joka päivä, kun Unkarin hallitus jatkaa ”vetkuttelua” ja asettaa oman maansa kansan tahdon Brysselin sosialistisen eliittijoukon vaatimusten edelle.

Euroopan unionin tuomioistuimen mukaan ”Unkari ei ole ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vuoden 2020 tuomion noudattamiseksi”. Se toteaa lisäksi, että tämä laiminlyönti ”merkitsee ennennäkemätöntä ja erittäin vakavaa EU:n lainsäädännön rikkomista”.

Sen lisäksi, että Unkarin on vaadittava huomattavasti liberaalimpaa maahanmuuttopolitiikkaa, ylikansallisen tuomioistuimen mukaan sen on lopetettava myös laittomien maahanmuuttajien lähettäminen maasta. Kuten tuomiossa sanotaan, ”laittomasti maassa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten maastapoistaminen”.

Tuomiossa todetaan, että yksittäisillä EU-mailla ei ole oikeutta päättää itse, keitä ja kuinka paljon ihmisiä ne päästävät maahansa. Sen sijaan niiden on noudatettava Brysselissä toimivan Euroopan komission laatimaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Tuomioistuimen mukaan Unkari ”ei noudata vilpittömän yhteistyön periaatetta” jatkamalla kansan äänestämää maahanmuuttopolitiikkaa ja ”kiertää siten tarkoituksellisesti EU:n yhteisen politiikan soveltamista”.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán kritisoi tuomioistuimen päätöstä heti sen julkistamisen jälkeen ja kirjoitti viestipalvelu X:ssä julkaisemassaan viestissä.

”Tuomioistuimen päätös sakottaa Unkaria 200 miljoonalla eurolla ja lisäksi miljoonalla eurolla päivässä […] on törkeä ja tuomittava. Näyttää siltä, että laittomat maahanmuuttajat ovat Brysselin byrokraateille tärkeämpiä kuin omat Euroopan kansalaiset”.

The #ECJ’s decision to fine #Hungary with 200M euros plus 1M euros daily(!!!) for defending the borders of the European Union is outrageous and unacceptable. It seems that illegal #migrants are more important to the Brussels bureaucrats than their own European citizens.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) June 13, 2024