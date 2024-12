Väitöstilaisuus Venäjän 2000-luvun sotatoimien vaikutuksesta suomalaiseen sodan kuvaan

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Janne Tähtisen operaatiotaidon ja taktiikan tieteenalan väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Santahaminatalon auditorio Itälinnakkeessa 7. helmikuuta 2025 kello 12 alkaen.

Tilaisuuden kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, yleisesikuntaeversti, ST Janne Mäkitalo. Vastaväittäjänä on Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, yleisesikuntaeversti (evp.), sotilasprofessori emeritus Mika Hyytiäinen.

Tähtisen operaatiotaidon ja taktiikan tieteenalalle laaditun väitöskirjan otsikko on Sotilaallinen paha päivä – Venäjän 2000-luvun sotatoimien vaikutukset suomalaiseen sodan ja taistelun kuvaan sekä Suomen sotilaalliseen puolustukseen. Väitöstutkimuksessa määritellään suomalaisen sodan ja taistelun kuvan teoreettinen viitekehys ja käsitteistö sekä tarkastellaan Venäjän 2000-luvulla toteuttamien sotatoimien ja operaatioiden vaikutuksia suomalaiseen sodan ja taistelun kuvaan sekä Suomen sotilaalliseen puolustukseen.

Tulevaisuuden laaja-alainen sodan kuva vaihtelee älykkäästä etäsodankäynnistä massamaiseen maataisteluun

Sota on perusolemukseltaan poliittinen, väkivaltainen ja interaktiivinen ilmiö. Sodan tavoitteena on pakottaa toinen osapuoli taipumaan toisen tahtoon. Sodan kuva käsittää nyt ja tulevaisuudessa erityyppiset uhkatilanteet korkean riskin nopeista ja rajoitetuista operaatiosta laajamittaiseen sotatoimeen massamaisella joukkojen ja tulen käytöllä. Operaatioita voidaan toimeenpanna myös etäsodankäynnin keinoilla, kaukovaikuttamisella, täsmäaseilla ja ei-kineettisellä vaikuttamisella, sitoutumatta taisteluun maajoukoilla.

Sodan kuva tai käsitys sodankäynnistä on laajentunut Persianlahden sodan tyylisestä laajamittaisesta, pitkällä tuli-iskulla alkavasta operaatiosta nopeaan ja lyhytkestoiseen hybridierikoisoperaatioon ja siitä kaappaushyökkäykseen sekä laajamittaiseen kulutussodankäyntiin. Monimuotoinen uhkakäsitys edellyttää sotilaalliselta puolustukselta varautumissuunnittelua useisiin uhkiin ja vaihtoehtoisiin tilannekehityksiin.

Suomalaisessa sodan kuvassa hyökkääjän toiminnassa korostuvat strateginen ja operatiivinen yllätys, korkea valmius, kaukovaikuttaminen ja ei-kineettinen vaikuttaminen, useiden operaatiosuuntien hyödyntäminen, nopeus ja liike, peitetyt operaatiot sekä massamainen tulenkäyttö kohteiden luonteesta piittaamatta. Puolustajan näkökulmasta korostuvat joustava päätöksenteko, kaikki taistelutilan ulottuvuudet kattava tilannekuva sekä vaikuttamis- ja suojajärjestelmät, korkea valmius ja valmiuden säätelyjärjestelmä, aktiivinen taistelu laajalla ja syvällä alueella, riittävä osaava joukkopooli ja reservi sekä kyky pitkäkestoiseen taistelutoimintaan.

Moniulottuvuusoperoinnin merkitystä korostetaan tulevaisuuden sodankäynnissä. Ilmaulottuvuuden rooli on muodostumassa hallitsevaksi kaikkien muiden, tai ainakin fyysisten domainien taistelussa. Kulutussodankäynnin massamaisen tulenkäytön ja tuhoamisen mahdollistajana näkyvät myös teknologian kehityksen tuomat uhkat ja mahdollisuudet.

Väitöskirja korostaa sodan laaja-alaisuutta ja taistelutilan kaikkien ulottuvuuksien suorituskykyjen käyttöä, mutta palauttaa sodan käsitteen keskiöön väkivaltaisen aseellisen voiman käytön. Väitöskirjassa esitettyä sodan ja taistelun kuvan teoreettista viitekehystä voidaan hyödyntää opetuksessa ja tutkimuksessa, ja sitä voidaan kehittää tarkastelemalla viitekehystä eri näkökulmista. Viitekehyksen osa-alueita ovat sodan perusolemus, sodan kuva, sodankäynnin tasot sekä taistelun kuva. Strategisella tasolla viitekehystä ilmentävät kansallisen vallan välineet ja operatiivistaktisella tasolla moniulotteinen taistelutila. Kaikkia näitä tekijöitä yhdistävät vuorovaikutuksessa uhkamallit ja -tilanteet sekä sotilaallinen puolustus osana kokonaismaanpuolustusta.

Väittelijästä

Everstiluutnantti Janne Tähtinen on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosaston johtava tutkija. Tähtinen on aiemmin toiminut tutkimukseen sekä strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun liittyvissä tehtävissä. Hän on laatinut yleisesikuntaupseerikurssin diplomityön Georgian sodasta sekä kirjoittanut Sotataidon laitoksen julkaisuissa sodankäyntiin liittyvistä ilmiöistä.

Väitöstilaisuus

Väitöstilaisuus järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun Santahaminatalon auditorio Itälinnakkeessa 7. helmikuuta 2025 kello 12 alkaen.

Väitöstilaisuuteen ilmoittautuminen on tehtävä 30.1.2025 klo 16.00 mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/tahtisen-vaitos

Väitöskirjan voi ladata Doria-julkaisuarkistosta.

Väittelijän yhteystiedot

Janne Tähtinen

janne.p.tahtinen@mil.fi

Maanpuolustuskorkeakoulu 18.12.2024