Venäjä luokitteli Metan terroristiseksi äärijärjestöksi ja laittoi yhtiön tiedottaja Andy Stonen etsintäkuulutettujen listalle

Venäjä on lisännyt Facebookin ja Instagramin omistavan yhdysvaltalaisen teknologiajätin Metan tiedottajan Andy Stonen etsittyjen listalle, kertoo maan sisäministeriön ylläpitämä verkkotietokanta. Stone asetettiin etsintäkuulutettujen listalle jo helmikuussa 2022, mutta Venäjän valtionvirasto Tass raportoi Stonen sisällyttämisestä luetteloon ensimmäisen kerran viime sunnuntaina. Venäjän viranomaiset luokittelivat jo lokakuussa Metan ”terroristiksi ja äärijärjestöksi”, mikä avasi tien mahdollisille rikosoikeudellisille menettelyille sen alustoja käyttäviä venäläisiä vastaan.

Kremlin ohjauksessa oleva Tass kertoo, että moskovalainen oikeustalo vangitsi Stonen poissaolevana syytettynä ”terrorismin avustamisesta ja edistämisestä”. Uutistoimiston mukaan Stonea uhkaisi 20 vuoden vankeustuomio, mikäli hänet tuomittaisiin Venäjällä.

Tämän vuoden maaliskuussa Venäjän liittovaltion tutkintakomitea aloitti Metan rikostutkinnan. Se väitti, että yhtiön toimet Moskovan helmikuussa 2022 Ukrainan hyökkäyksen jälkeen ylsivät väkivaltaan venäläisiä vastaan.

Kun venäläiset joukot siirtyivät Ukrainaan, Stone ilmoitti väliaikaisista muutoksista Metan vihapuhepolitiikkaan salliakseen poliittisen ilmaisun muodot, jotka normaalisti rikkoisivat (sen) sääntöjä, kuten väkivaltainen puhe – esimerkiksi ”kuolema venäläisille hyökkääjille”.

Samassa lausunnossa Stone lisäsi, että ”uskottavat kehotukset väkivaltaan venäläisiä siviilejä vastaan” pysyvät kiellettyinä.

Länsimaiset sosiaalisen median alustat, mukaan lukien Facebook, Instagram ja X (tunnetaan aiemmin nimellä Twitter), olivat suosittuja nuorten venäläisten keskuudessa ennen kuin Moskova aloitti täysimittaisen sotansa Ukrainaa vastaan, mutta ne ovat Venäjällä sittemmin estetty, ja ovat nyt käytettävissä vain VPN:n kautta.

Huhtikuussa 2022 Venäjä myös esti virallisesti Metan toimitusjohtajaa Mark Zuckerbergia saapumasta maahan.

Venäjä on menossa etsintäkuuluttamiensa henkilöiden suhteen pelottelua pidemmälle

Venäläiset tutkivat toimittajat ja Venäjän salaisen palvelun toimintaa seuraavan Agentura.ru-palvelun perustajat Andrei Soldatov ja Irina Borogan kirjoittavat ajatushautomo Cepan artikkelissa, että Venäjän etsintäkuulutettujen lista tähtää kohdehenkilön pelottelemiseen ja häiritsemiseen.

Soldatovin ja Boroganin mukaan listalle joutuminen tarkoittaa Venäjällä jatkuvaa seurantaa niin verkossa kuin normaalissa arjessakin. Listalla olevien henkilöiden viestintää voidaan seurata Venäjän SORM-seurantajärjestelmällä, ja kohdehenkilöiden liikkuminen joutuu myös viranomaisten syyniin.

Seuranta ulottuu Venäjän sisäisten matkojen ulkopuolelle, sillä venäläisviranomaiset kykenevät seuraamaan myös ulkomaille suuntaavia lentoja. Soldatov ja Borogan antavat esimerkin: kun kaksi maanpaossa elävää venäläistoimittajaa oli vierailemassa Ruotsissa journalismikonferenssissa, Venäjän turvallisuuspalvelu lähetti toimittajille sähköpostitse tiedot heidän hotellivarauksistaan ja lennoistaan.

Vaikka Metan Andy Stonen lisääminen etsintäkuulutettujen listalle on poikkeuksellista, Venäjä on aiemminkin pelotellut länsimaisten teknologiayhtiöiden edustajia.

Soldatov ja Borogan kertovat, miten Googlen lobbarina Venäjällä toiminut Marina Zhunich joutui yksityisen turvallisuusyhtiön seurantaan Venäjällä vuonna 2014. Kun Zhunichilta yritettiin kysyä seurannasta, hän pysyi täysin hiljaa. Zhunich oli peloissaan, sillä seurantaoperaation taustalla oli palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin.

Esiin on noussut merkkejä siitä, että Venäjä on menossa etsintäkuuluttamiensa henkilöiden suhteen pelottelua pidemmälle. Soldatovin ja Boroganin mukaan maan turvallisuuspalvelu on alkanut siepata kohdehenkilöitä, kuten kävi Kirgisiassa tänä syksynä.

Venäläinen vasemmistoaktivisti ja anarkisti Lev Skoriakin odotti maassa turvapaikkapäätöstä Saksasta, kun Kirgisian viranomaiset pidättivät hänet ja toimittivat moskovalaiseen pidätyskeskukseen. Skoriakin sai syytteen huliganismista osallistuttuaan mielenosoitukseen turvallisuuspalvelu FSB:n rakennuksen ulkopuolella vuonna 2021. Stoneen verrattuna Skoriakin syytteet ovat melko lieviä, mutta hänestä tehty luovutuspyyntö toteutettiin siitä huolimatta.

Vaikka kyseinen vasemmistoaktivisti oli Venäjän kansalainen, myös ulkomaalaiset voivat olla vaarassa. Soldatov ja Borogan muistuttavat Venäjän pidättäneen kaksi yhdysvaltalaista toimittajaa, The Wall Street Journalin Evan Gershkovichin ja Radio Libertyn/Free Europen Alsu Kurmashevan. Molemmat viruvat edelleen venäläisessä vankilassa.

Soldatovin ja Boroganin mukaan Andy Stonen kannattaa olla tarkkana matkustaessaan Yhdysvaltojen ulkopuolella, sillä kuten Kirgisian esimerkki osoittaa, jotkut valtiot hyväksyvät Venäjän tekemät luovuttamispyynnöt ja toimittavat etsintäkuulutetut henkilöt Kremlin käsiin.

