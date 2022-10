Verkkolehti Kansalaisen päätoimittaja vaihtuu

Nykyinen päätoimittaja Jasmina Ollikainen siirtyy tehtävästään henkilökohtaisten kiireiden vuoksi sivuun. Uusi päätoimittaja Nina Metsälä löytyi helposti Kansalaisen toimittajakunnasta.

Kansallismielinen media Verkkolehti Kansalainen vaihtoi omistajaa viime vuoden vaihteessa entiseltä Vapaan sanan tuki ry:ltä uudelle, lehteä varten perustetulle yhdistykselle Kansalainen ry:lle. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Terhi Kiemunki, sihteerinä Lauri Hokkanen ja hallituksen varsinaisena jäsenenä Pyry Lii-Soinio.

Yhdistyksen tavoitteena on kehittää lehteä monipuolisemman median suuntaan lähitulevaisuudessa. Video- ja podcasttuotanto kaipaa kuitenkin lisää tekijöitä, kaikki Kansalaisen aktiivit ovat mukana monessa muussa kansallismielisessä toiminnassa. Verkkolehti Kansalainen toimii ainoastaan vapaaehtoisvoimin, palkkoja tai palkkioita ei toistaiseksi makseta.

Jasmina Ollikainen, olet toiminut päätoimittajana lähes koko ensimmäisen vuoden sen siirtymisestä uudelle omistajalle. Millainen vuosi tämä on Kansalaisessa ollut?

– Vuosi on ollut uuden opettelua, kun kaikki tekijät ovat olleet uusia. Ollaan saatu aikaan monenlaisia juttuja eri aiheista. Myös videotuotantoa on saatu aikaan kiitettävästi.

Millaisin mielin jätät päätoimittajan roolin seuraajalle?

– Hyvillä mielin. Siirtymä on nyt hoidettu. Tärkeintä on, että Kansalainen on jatkanut toimintaansa.

Mitä haluaisit sanoa lukijoille?

– Kiitän lukijoita mielenkiinnosta ja sanoisin, että jatkakaa Kansalaisen seuraamista. Itsekin palaan Kansalaisen pariin rivitoimittajana ensi vuonna, kunhan on taas aikaa.

Uudeksi päätoimittajaksi siirtyvä Nina Metsälä on Kansalaisen kuluvana julkaisuvuonna toiminut aktiivisimpana toimittajana. Nina on vastannut lähes kokonaan käännösartikkeleista, mutta myös monesta muusta.

Nina Metsälä, millä mielellä otat uuden roolisi Kansalaisessa vastaan?

– Otan vastaan hyvillä mielin. Omistajanvaihdoksen yhteydessä viime vuoden lopulla minut pyydettiin mukaan Kansalaisen toimintaan. Minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta uutisten toimittamisesta, mutta hetken mietittyäni päätin ottaa haasteen vastaan. Vuoden kuluessa olen oppinut paljon uusia asioita toimituksellisesta työskentelystä ja saanut toimituksemme konkareilta hyviä neuvoja, ohjeistusta ja kannustusta. Se on motivoinut työskentelemään uutisten parissa päivittäin. Päätoimittajan tehtävissä vastuu toimituksellisesta sisällöstä lisääntyy. Jatkan toimituksellista työtä ja uutisten välittämistä lukijoille tuttuun, entiseen tapaan. Kiitän Jasminaa kuluneesta vuodesta, yhteistyömme tulee jatkumaan tästäkin eteenpäin.

Onko jotain, mitä pitäisi kehittää ja miten?

– Verkkolehti Kansalainen on vuosien saatossa saavuttanut oman paikkansa kansallismielisenä mediana. Omistajanvaihdoksen myötä pyrimme säilyttämään saavutetun aseman sekä lukijakunnan, mutta haluamme myös uudistaa ja kehittää toimintaamme kasvattaaksemme lukijakuntaa entisestään. Tavoitteenamme on tuottaa laadukasta, monipuolista ja luotettavaa uutissisältöä lukijoillemme. Otamme vastaan kaikki kehitysehdotukset, mutta toteuttamiseen tarvitsemme myös lisää aktiivisia uusia toimittajia ja sisällöntuottajia. Rekrytoimme jatkuvasti joukkoomme uusia toimittajia ja toivomme ihmisten ottavan rohkeasti yhteyttä meihin tässä asiassa. Pidän tärkeänä, että Kansalaista tullaan kehittämään monilla osa-alueilla. Haemme lisää tekijöitä muun muassa videoiden ja podcastien tekoon, uutistoimittajia eri aihepiireille (kotimaa, ulkomaat, politiikka, rikos, kulttuuri, maahanmuutto jne.). Myös muut aihepiirit, kuten esimerkiksi suomalaiset perheet ja heidän tarinansa, kansanperinteet (perinnekäsityöt, perinneruoat, perinnekulttuuri, suomalainen luonto jne.), lisäksi urheilu, liikunta, eräretkeily, muu harrastetoiminta sekä kansalaisaktivismi, kansallismieliset tapahtumat, järjestöt ja yritykset ovat lukijoitamme kiinnostavia aiheita, joihin haemme lisää uusia toimittajia.

Mitä haluaisit sanoa lukijoille?

– Nykyisessä maailmantilanteessa ja hyvin epävarmoissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa on haasteellista löytää uutisointia, joka ei perustuisi jonkinlaiseen propagandaan ja asenteelliseen mielipidekirjoitteluun. Kansallismielisen median tehtävä on välittää lukijoille mahdollisimman luotettavaa ja oikeaa tietoa. Kansalainen tarjoaa jatkossakin lukijoilleen uutisia ajankohtaisista asioista, erilaisista kulttuurillisista ilmiöistä ja julkituotavista epäkohdista. Kannustan myös lukijoitamme osallistumaan kansallismielisen median jakamiseen ja näkyvyyden edistämiseen. Jakamalla tietoa eteenpäin voimme tavoittaa uusia lukijoita ja kansallismielisestä toiminnasta kiinnostuvia ihmisiä. Toivotan lukijoillemme mielenkiintoisia lukuhetkiä Kansalaisen parissa ja hyvää syksyn jatkoa!