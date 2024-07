Yhä useampi nuori nainen joutuu ulosottoviranomaisen asiakkaaksi

Velkaantuneiden nuorten naisten määrä on huimassa kasvussa, ja toisin kuin miehillä, heiltä peritään vähemmän veroja. Sen sijaan naisten velat ovat peräisin ylellisyyskulutuksesta.

Ruotsissa kymmenen vuotta sitten 18-25-vuotiaiden nuorten miesten velkojen mediaani oli 11 700 kruunua (n. 1 000 euroa) ja nuorten naisten 8 300 kruunua (n. 700 euroa).

Nyt nuorten naisten mediaanivelka on saavuttanut miesten velan. Nykyään niiden nuorten naisten, joilla on velkaa Ruotsin ulosottovirastolle, mediaanivelka on 16 250 kruunua (n. 1 430 euroa), mikä on 50 kruunua (n. 4 euroa) vähemmän kuin miehillä.

”Tiedämme aiemmista tutkimuksista, että nuorten naisten velat liittyvät usein kulutukseen. On huolestuttavaa, että summat kasvavat nyt tätä vauhtia”, sanoo lehdistötiedotteessa Davor Vuleta, Ruotsin ulosottoviraston henkilökohtaisen talouden tiedottaja.

Yksittäisten tapausten osuus, joihin sisältyy ylellisyyskulutusta, on 83 prosenttia naisten kokonaisvelasta, mutta vain 47 prosenttia miesten velasta. Samaan aikaan miehillä on lähes kaksi kertaa enemmän verovelkaa kuin naisilla.

Nuorilla miehillä esimerkiksi rikoksen uhreille maksettavien korvausten kaltaiset asiat muodostavat 39 prosenttia velkojen kokonaismäärästä, kun taas nuorilla naisilla vastaava luku on 8 prosenttia.

Lähde: Fria Tider