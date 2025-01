Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Naisiin kohdistuva naisvihamielisyys työpaikalla sallittua – jos olet muslimi

Muslimimieheltä evättiin työpaikka Suur-Tukholman Liikennelaitoksessa (Stockholms Lokaltrafik, SL). Syynä oli se, että mies oli tehnyt selväksi, että hän asetti muslimiuskonsa ruotsalaisten yhdenvertaisuusarvojen edelle. Muslimien mukaan naiset ovat miehiä alempiarvoisia. Hän kieltäytyi esimerkiksi kättelemästä naisia. Mutta nyt miehen rinnalla on Ruotsin yhdenvertaisuusvaltuutettu (DO), jonka mukaan naisvihamielisyys työpaikalla on sallittua – jos voi vedota uskonnollisiin syihin.

Muslimifundamentalistinen mies haki Suur-Tukholman Liikennelaitoksen vartijan töitä ja hänet varattiin työhaastatteluun. Mutta kun hän kertoi työnantajalle ennen haastattelua, ettei hän voi uskontonsa vuoksi harkita naisten kohtelemista tasavertaisina, haastattelu peruttiin.

Naisvihamielisyyden puolustaminen

Mies koki tulleensa syrjityksi ja teki valituksen yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja viranomainen asettui miehen puolelle.

Lausunnossaan he arvostelevat yritystä ja sanovat, että oli väärin olla päästämättä miestä haastatteluun. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan muslimien naisvihamielisyys menee ruotsalaisten yhdenvertaisuusarvojen kunnioittamisen edelle.

Mies väitti valituksessaan, että kun hän katsoo naisia alaspäin uskonnollisista syistä, ei pitäisi pitää ongelmana. Tämä johtui siitä, että hänen mielestään hänen ei tarvinnut kätellä naisia työssään.

Suur-Tukholman Liikenne oli eri mieltä ja sanoi, että tällaisia tilanteita voi toki tulla vartijan kohdalla eteen ja että on ongelma ja yhtiön puolueettomuuspolitiikan vastaista pitää naisia ylipäätään alempiarvoisina olentoina. #MeToo:n valossa he ajattelivat, että heillä on oikeus puolellaan.

Islam voittaa sukupuolten tasa-arvon

Mutta kieltäytyminen tervehtimästä naisia naisvihamielisyyden ilmentymänä ei ole syy evätä keneltäkään työpaikka. ”Jos naisvihamielisyys voidaan yhdistää muslimien uskonnollisiin uskomuksiin, se on sallittava”, sanoo yhdenvertaisuusvaltuutettu ja perustelee erityisoikeutta päätöksessään seuraavasti:

”Koskettaminen on asia, joka ei ole kaikille ihmisille mukava, eikä ole mitään syytä vaatia erityisesti kättelyä, koska on olemassa muitakin tapoja tervehtiä kunnioittavasti, joihin ei liity fyysistä kosketusta”

Yhdenvertaisuusvaltuutetun verkkosivuilta löytyvistä tiedoista ei käy ilmi, onko yhtiö velvollinen maksamaan korvauksia muslimimiehelle.

Vastakkainen päätös edellisessä asiassa

Päätös merkitsee viranomaiselle suunnanmuutosta. Aiemmissa vastaavanlaisissa riita-asioissa se on asettunut työnantajan puolelle.

Vuonna 2016 yhdenvertaisuusvaltuutettu vastaanotti valituksen, jossa mies koki tulleensa syrjityksi, kun hän haki työtä kotouttamisohjaajana nuorten maahanmuuttajien kotouttamiskeskuksessa, mutta häneltä evättiin työpaikka. Mies sanoi, että muslimien naiskatsomuksen vuoksi hän ei tervehdi naisia kättelemällä, vaikka hänellä ei ollut ongelmia tehdä niin miesten kanssa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu sanoi sitten, että ei ollut väärin kieltää mieheltä työpaikkaa. Työnantajan vaatimus siitä, että työntekijöiden on voitava koskettaa ihmisiä molemmista sukupuolista, ”ei ole kohtuuton”, he sanoivat. Nyt annetussa päätöksessä sama viranomainen on täysin päinvastaisella kannalla.

Lähde: Samnytt

