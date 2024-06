Yhdysvallat: Jättimäisiä, lentäviä myrkkyhämähäkkejä tulossa maan koillisosaan

Jättiläismäisten, ilmassa lentävien myrkkyhämähäkkien invaasio on tulossa Yhdysvaltojen koillisosaan. Ekologien mukaan ”kysymys ei ole siitä, JOS ne tulevat, vaan KUN ne tulevat”.

”Joro-hämähäkkejä, jotka ovat kotoisin Itä-Aasiasta, mutta joita on havaittu Yhdysvalloissa vuodesta 2014 lähtien, on ”vaikea olla huomaamatta”. Hämähäkkien jalkojen kärkiväli on jopa 10 senttiä ja väritys on musta ja keltainen”, New Jersey Pest Control varoitti.

”Se, mikä erottaa ne kuitenkin toisistaan, on niiden kyky lentää, mikä on harvinainen ominaisuus hämähäkkien keskuudessa”, yhtiö sanoi. ”Vaikka joro-hämähäkit eivät olekaan tarkkoja lentäjiä lintujen tavoin, ne hyödyntävät ilmapalloiluksi kutsuttua tekniikkaa, jossa ne päästävät silkkilankoja ilmaan, jolloin tuuli voi kuljettaa niitä.”

Joro-hämähäkkejä on havaittu kaikkialla Georgiassa, Tennesseessä ja Carolinassa lajin levittäytyessä pohjoiseen, ja Clemsonin yliopiston tutkimuksen mukaan niitä on nähty Marylandissa ja Oklahomassa asti.

Rutgersin yliopiston Lockwood Labin ekologi José R. Ramírez-Garofalo kertoi SI Live -lehdelle, että ”kyse on kun ne tulevat, eikä siitä, jos ne pääsevät New Yorkiin ja New Jerseyhyn”.

Vieraslajien asiantuntija David Coyle sanoi, että vaikka laji on myrkyllinen, se ei ole vaarallinen ihmisille.

”Meillä ei ole todisteita siitä, että ne olisivat aiheuttaneet vahinkoa ihmiselle tai lemmikkieläimelle”, hän sanoi CBS Newsille.

Myrkky on kuitenkin uhka eläimille, kuten perhosille, ampiaisille, torakoille ja muille hämähäkeille.

Lähde ei kuitenkaan kerro, kuinka suurista määristä hämähäkkejä on kyse, kun puhutaan ”invaasiosta”.

Lähde: Breitbart