Barbara Lerner Spectre: ”Nationalismi on ihana asia juutalaisille – mutta se on murskattava Euroopassa”

Barbara Lerner Spectre on veronmaksajien rahoittaman juutalaisen instituutin Paideian perustaja Tukholmassa.

Vuonna 2010 Fria Tider teki Spectrestä kuuluisan julkaisemalla pätkän israelilaisesta TV-raportista Ruotsista. Videoklipissä hän totesi melko suoraan, että hän ja muut juutalaiset ovat johtaneet projektia tehdä Euroopasta monikulttuurinen. Mutta ilman tätä monikulttuurista kehitystä ”Eurooppa ei selviä”, hän lisäsi.

Nyt Spectre esiintyy uudessa videossa YouTubessa, jossa hän selittää yksityiskohtaisemmin, kuinka nationalismi on suuri ja tärkeä asia juutalaisille, mutta se on murskattava eurooppalaisten keskuudessa.

Hän kertoo muun muassa asuneensa Yhdysvalloissa, Ruotsissa sekä muissa maissa, ja hänellä on kolme eri kansalaisuutta.

”Mutta todellinen kansalaisuuteni on juutalainen”, Spectre jatkaa.

The media and state department says that claiming they have more loyalty to Israel than to the counties they’re born in is antisemitic.

Hän juhlii myös juutalaisten kansallista ja etnistä yhtenäisyyttä Israelissa ja kertoo, kuinka ihanaa se on.

Sitten Spectre jatkaa välittömästi ylistämällä sitä, mitä hän kutsuu ”uuden Euroopan” projektiksi, jolle on ominaista monikulttuurisuus ja hävitetty nationalismi. Hän puhuu myös ”uuden juutalaisuuden” roolista tässä kaikessa.

Hänen mukaansa tämä hanke aloitettiin useilla sodanjälkeisillä sopimuksilla, jotka hyväksyttiin Yhdysvaltojen painostuksen avulla.

”Tavoitteena oli hävittää raaka nationalismi, joka oli ollut niin tuhoisaa Euroopalle”, sanoo Spectre.

Barbara Spectre: “Our people have created such a thriving nationalist culture in the US and Israel.”

Thirty seconds later: “Here’s why we need to destroy European nationalism.” pic.twitter.com/IeNFEe10lL

— Vincent James (@davincentjames) November 27, 2023