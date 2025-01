Barcelona on Espanjan rikollisuuden keskipiste – Katalonian kaupungit hallitsevat 10 suurinta rikollisuuden kriisipesäkettä

Kataloniasta on tullut Espanjan rikollisuuden keskipiste, sillä Barcelonassa on valtakunnallisesti korkein väkivaltarikollisuuden määrä ja ulkomaalaiset ovat huomattavasti yliedustettuina vakavissa rikoksissa.

Kataloniasta on tullut Espanjan väkivaltarikollisuuden keskipiste, ja ulkomaalaiset ovat selvästi yliedustettuina vakavissa rikoksissa.

Sisäministeriön vuoden 2023 rikostilastoportaalin mukaan kymmenen Espanjan kaupunkia, joissa on eniten väkivaltaisia ryöstöjä ja uhkailuja, sijaitsevat kaikki Kataloniassa, ja Barcelona johtaa listaa.

Sosialistipormestari Jaume Collbonin hallitsemassa Katalonian pääkaupungissa kirjattiin hälyttävä 823,9 väkivaltaista ryöstöä 100 000 asukasta kohti – kuusi kertaa enemmän kuin maassa keskimäärin.

Pelkästään Barcelonan maakunnassa rikosten määrä on kolminkertainen maan keskiarvoon verrattuna, ja myös L’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs ja Badalona ovat pahiten ryöstettyjen alueiden joukossa. Jyrkässä ristiriidassa on Madrid, jonka väkiluku on huomattavasti suurempi (3,2 miljoonaa asukasta verrattuna Barcelonan 1,6 miljoonaan asukkaaseen) ja jossa väkivaltaisia ryöstöjä tapahtui kaiken kaikkiaan vähemmän. Barcelonan luku 823,9 ryöstöä 100 000 asukasta kohti on Madridin 266,6 ryöstöä, mikä tekee Katalonian pääkaupungista Espanjan vaarallisimman suurkaupungin.

OKdiarion mukaan tilanne on niin vakava, että Barcelonan rikollisimpiin kaupunginosiin kuuluvan El Ravalin iäkkäät asukkaat ovat itse asettaneet ulkonaliikkumiskiellon ja välttelevät kaduilla liikkumista kello 19 jälkeen. Jopa Mossos d’Esquadran poliiseja on kehotettu noudattamaan ylimääräisiä varotoimia väkivaltaisten tapausten tiheyden vuoksi.

Oikeistolaisen Vox-puolueen Ignacio Garriga arvosteli hiljattain Katalonian johtoa parlamentin istunnossa ja tuomitsi epäonnistuneen maahanmuuttopolitiikan, joka on johtanut rikollisuuden räjähdysmäiseen kasvuun.

”Samalla kun syntyvyys laskee, rikomme ennätyksiä henkirikoksissa ja raiskauksissa. Olemme alue, jolla on eniten ulkomaalaisia vankiloissa edistämänne maahanmuuttopolitiikan vuoksi. Jatkatte ”kaikki on hyvin”.

”No, ei. Kataloniassa mikään ei ole hyvin, ja vaadin, että kohtelette katalonialaisia aikuisten tavoin lopullisesti. Lopettakaa politiikka, joka on tuominnut lukuisia katalonialaisia talouden toimialoja tuhoon”, hän sanoi.

Viime marraskuun tilastojen mukaan ulkomaalaiset ovat yliedustettuina Katalonian vankiloissa. Tuolloin 50,48 prosenttia vangeista oli muita kuin espanjalaisia.

Kun keskitytään tiettyihin väkivaltarikoksiin, luvut ovat kuitenkin paljon korkeammat. Seksuaalirikoksista ja raiskauksista tuomituista 64,2 prosenttia on ulkomaalaisia. Kun tarkastellaan vain raiskauksia, 91,67 prosenttia vangeista on ulkomaalaisia.

Seksuaalisissa pahoinpitelyissä ja raiskauksissa on suhteettoman paljon marokkolaisia, ja seuraavina tulevat kolumbialaiset, dominikaanit, senegalilaiset, pakistanilaiset, ecuadorilaiset, romanialaiset ja algerialaiset.

Seksuaalirikoksista tuomiota suorittavista 324 vangista 208 on ulkomaalaisia. Raiskauksista tuomituista 24 vangista 22 on ulkomaalaista alkuperää.

Lähde: Remix News

