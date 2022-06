Bradley Cooperin nenäproteesin käyttämistä Leonard Bernsteinin roolissa pidetään antisemitistisenä

Kun Netflix julkaisi ensimmäiset kuvat Bradley Cooperin tulevasta Leonard Bernsteinista kertovasta elämäkertaelokuvasta ”Maestro”, useimmat fanit olivat yhdestä asiasta samaa mieltä.

Bradley Cooper näytti täysin tunnistamattomalta, etenkin yhdessä kuvassa “ikonisen juutalaisen” kapellimestarin iäkkäänä versiona.

Mutta kuten vihaisten sosiaalisen median käyttäjien sankka joukko huomautti maanantaina, osa Cooperin muodonmuutoksesta sisälsi nenäproteesin, mitä monet pitivät antisemitistisenä – varsinkin kun Cooper ei ole juutalainen.

”Ei ole mitään syytä uskoa, että päätös käyttää tekonenää on tarkoituksellisesti antisemitistinen teko”, kirjoitti James Hirsh, juutalaisista urheilijoista kertovan Menschwarmers-podcastin toinen juontaja, Canadian Jewish Newsissa. ”Cooper on oletettavasti kiinnostunut tutkimaan ihailemansa suuren säveltäjän elämää. Tuotannossa on mukana useita juutalaisia. Ja proteesi auttaa kiistämättä yhdennäköisyyden saavuttamisessa.”

“Mutta tämä on Cooperin kolmas kerta, kun hän esittää historiallista hahmoa valkokankaalla”, Hirsh lisäsi.” ”American Sniperin Chris Kylen tai Licorice Pizzan Jon Petersin näyttelemisessä ei käytetty proteeseja. Hän ei käyttänyt niitä näytellessään Elefanttimiestä Broadwaylla.”

Hirsh ei ollut suinkaan ainoa, joka haukkui tekonenää.

This…feels antisemitic. Y’all couldn’t find a single actor with those features? I’m not picky, he could be greek, italian, Turkish, whatever. But like…Bradley Cooper in prosthetic Mediterranean features? https://t.co/udoMzOdbDT — Usdi Crittenden ✡️🏳️‍🌈♿ (@LilUsdi) May 30, 2022

Don’t give non-Jewish actors a fake nose to play Jews. This stereotype leans into Nazi race science on what Jews look like, centuries of hooked nose imagery, and propaganda made to dehumanize Jewish people! — Hen Mazzig (@HenMazzig) May 31, 2022

Vaikka näyttelijät usein muokkaavat kehoaan näyttelemällä historiallisia henkilöitä, Hollywoodissa on jo vuosia keskusteltu siitä, kuinka moni ei-juutalainen näyttelee juutalaisia hahmoja – ja missä mittakaavassa se pitäisi sallia.

”Jewface”-keskustelu sai kuitenkin viime vuonna uutta pontta erityisesti sen jälkeen, kun ei-juutalainen näyttelijä Kathryn Hahn esitti avoimesti juutalaista komedian uranuurtajaa Joan Riversiä tv-sarjassa, josta lopulta luovuttiin. Koomikko Sarah Silverman nousi otsikoihin haukkumalla valintaa ja korosti podcast-jaksossaan: ”Juuri nyt (juutalaisten) edustajilla on vitun paljon väliä”.

Bernsteinin elämäkertaelokuvaa koskeva keskustelu on ollut erityisen jännittynyt vuodesta 2018 lähtien. Tuolloin Cooper ja Steven Spielberg – jonka oli aluksi määrä ohjata ”Maestro”, ennen kuin siitä tuli Cooperin ohjaama jatko-osa vuoden 2016 hittielokuvalleen ”A Star Is Born” -uudelleenfilmatisoinnille – voittivat Jake Gyllenhaalin ja Cary Fukunagan näyttelijä-ohjaajatiimin ja saivat musiikkioikeudet Bernsteinin kuolinpesältä.

Kun Gyllenhaal – joka Spielbergin tavoin on juutalainen – puhui Bernstein-kilpailusta haastattelussaan viime vuonna, hän mainitsi Bernsteinin juutalaisuuden myöntäessään tappionsa.

”On syytä olla ylpeä siitä, että pistää päänsä likoon ja toivoo pääsevänsä kertomaan tarinoita, joita rakastaa ja jotka ovat olleet sydämessä pitkään. Tämä tarina ja ajatus esittää yhtä Yhdysvaltojen merkittävimmistä juutalaisista taiteilijoista ja hänen kamppailuaan identiteettinsä kanssa oli sydämessäni 20 vuotta. Mutta joskus nämä asiat eivät onnistu”, hän kertoi Deadlinelle.

Jotkut fanit nostivat uudelleen esiin mahdollisuuden Gyllenhaalin esittämästä Bernsteinista Cooperin kuvauspaikalla otettujen kuvien yhteydessä.

Maestro-elokuvan kuvaukset alkoivat tässä kuussa. Carey Mulligan näyttelee Bernsteinin vaimoa Felicia Montealegrea. Elokuva julkaistaan todennäköisesti vuonna 2023.

Lähde: Jewish Telegraphic Agency