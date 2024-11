Britannian parlamenttivaaleja vaativa vetoomus saavutti 2 miljoonaa allekirjoitusta alle viikossa

Yhdistyneessä kuningaskunnassa uusia parlamenttivaaleja vaativa vetoomus on ylittänyt 2 miljoonaa allekirjoitusta, mikä lisää painetta Keir Starmerin työväenpuolueen hallitukselle, jonka suosio on romahtanut sen jälkeen, kun se nousi valtaan heinäkuussa.

Viime viikon lopulla Britannian parlamentin verkkosivuilla julkaistussa vetoomuksessa vaaditaan uusia vaaleja, koska vasemmistohallitus on ”pettänyt lupauksensa, jotka se antoi viime vaalien alla”.

Parlamentti on velvollinen keskustelemaan kaikista vetoomuksista, jotka ylittävät 100 000 allekirjoitusta.

Vetoomus kasvoi historian nopeimmin miljoonaan allekirjoitukseen, mikä kuvastaa kansalaisten laajaa tyytymättömyyttä nykyistä hallitusta kohtaan ja halua saada uusi mandaatti.

Michael Westwood, mies vetoomuksen takana, kertoi Express-uutissivustolle, että hän, kuten monet britit, tuntee itsensä ”petetyksi niiden lupausten kanssa, joita meille kerrottiin” vaalikampanjan aikana. Hän totesi, että todellisuus ”ei näytä lainkaan siltä, mitä luvattiin”.

”Uskon, että ihmiset ovat saaneet tarpeekseen, ja he ovat nähneet, mitä Amerikassa on tapahtunut, ja uskon, että sillä on ollut vaikutusta. Jos ihmiset seisovat yhtenäisenä rintamana ja äänestävät, voimme saada muutoksen aikaan”, hän lisäsi.

Työväenpuolueen nousua valtaan Britanniassa tukivat merkittävästi lupaukset suojella työssäkäyviä henkilöitä veronkorotuksilta ja säilyttää keskeiset sosiaalietuudet. Viimeaikaiset poliittiset päätökset, erityisesti liittokansleri Rachel Reevesin talousarviossa julkistetut päätökset, ovat kuitenkin herättäneet laajaa kritiikkiä ja väitteitä rikotuista lupauksista.

Vasemmistohallitus on luvannut olla lisäämättä ”työssäkäyvien ihmisten” ennätyskorkeaa verorasitusta, mutta vain neljän kuukauden aikana se on ilmoittanut 25 miljardin punnan korotuksesta työnantajien kansallisiin vakuutusmaksuihin, joiden kustannukset vaikuttavat monien mielestä palkankorotuksiin ja nostavat kuluttajien kustannuksia.

Lisäksi Reeves ilmoitti, että pääomavoittoveroa korotetaan 18 prosenttiin perusverovelvollisille ja 24 prosenttiin korkeamman verokannan verovelvollisille, että talvipolttoainetukea, jonka tarkoituksena on auttaa ikääntyneitä selviytymään lämmityskustannuksista kylminä kuukausina, leikataan ja että maanviljelijöitä koskevat perintöverosäännöt saattavat johtaa siihen, että suurin osa perheyrityksistä joutuu myymään tuottavaa maata täyttääkseen verovelvoitteensa.

Kysyttäessä maanantaina vetoomuksesta hallituksen ministeri Jess Phillips torjui allekirjoittajien huolet.

”En kiellä sitä tosiasiaa, että meidän on tehtävä vaikeita päätöksiä, ja jotkut ihmiset eivät pidä siitä. En tullut politiikkaan miellyttääkseni kaikkia koko ajan”, hän sanoi LBC:lle.

Kun häneltä kysyttiin, miksi hän uskoi vetoomuksen saavan niin suuren kannatuksen, hän vastasi: ”Teidän on kysyttävä vetoomuksen esittäjiltä.”

Pääministerin kanslia ei ole vielä kommentoinut vetoomuksen nopeaa kasvua.

