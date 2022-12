Haastattelussa Suomi Herää-tapahtuman juhlapuhuja Tuukka Kuru

Itsenäisyyspäivä lähenee ja niin lähenee myös päivään kuuluvat kansallismieliset kokoontumiset. Kansalainen haastatteli Suomi Herää-tapahtuman juhlapuhujia. Tässä haastateltavana on Tuukka Kuru, Sinimusta Liike-nimisen radikaalikansallismielisen puolueen puheenjohtaja.

Itsenäisyyspäivän Suomi Herää-tapahtuma lähenee. Millaiset ovat tunnelmat ennen tapahtuman h-hetkeä?

– Itsenäisyyspäivä on kansallismielisille vuoden tärkein päivä, joka näkyy niin itsenäisyyspäivän kulkueissa kuin myös sitä edeltävän viikonlopun muissa yleisötapahtumissa. Viikonlopun tilaisuuksissa kansallismielisillä on mahdollisuus tutustua kansallismielisiin esitelmiin, musiikkiin, kirjallisuuteen ja itsepuolustusharjoituksiin, ja ennakkotietojen perusteella moni aktiivinen kansalainen onkin myös käyttämässä tätä mahdollisuutta hyväkseen. Tunnelma on kaikkinensa levollinen. Olen juhlinut itsenäisyyspäivää Helsingissä vuodesta 2015 lähtien, ja tulen jatkamaan sen juhlistamista pääkaupunkiseudulla myös tulevaisuudessa.

Olet puhujana tapahtumassa. Mitä aihetta puheesi tulee käsittelemään?

– Puheeni tulee käsittelemään erityisesti yhteiskunnan sosiaalista koheesiota, eli kansakunnan yhteisen päämäärän, syntymämyytin ja valtiollisen olemassaolon merkitystä yhteiskuntarauhan synnyssä. Tulen vertailemaan alkuperäistä itsenäisyysjulistusta, jossa suomalaiset haluttiin nostaa muiden vapaiden kansojen joukkoon täyttämään sitä tarkoitusta, johon Luoja oli kyseisen kansakunnan luonut. Vertailen puheessani sadan vuoden takaista maailmaa, jossa valtio ja kansa nähtiin yhtenä erottamattomana osana, nykyhetkeen, jossa kansan käsite on lähtökohtaisesti menneisyyden jäänne, eikä valtiollista saati kansallista olemassaoloakaan osata enää perustella muulla kuin ”demokratian” ja ”ihmisoikeuksien” kaltaisilla ontoilla ilmaisuilla, jotka riistävät suomalaisilta heidän kansallisen omaleimaisuutensa ja korvaa sen amerikkalaisella massakulttuurilla.

Millaiset terveiset haluat lähettää lukijoille?

– Älä kysy, että mistä voi seurata suoraa lähetystä paikan päältä. Osallistu itsenäisyyspäivän ja sitä edeltävän viikonlopun tapahtumiin ja ole siten itse mahdollistamassa kansallismielisen joukkoliikkeen syntyä.