Hollywood: Näyttelijä Vince Vaughn kohun keskellä- Mel Gibsonin juutalaiskommentit syynä

Tunnettu amerikkalainen näyttelijä Vince Vaughn sai oman tähtensä Hollywood Boulevard- kadulle. Saavutus on merkkipaalu 54- vuotiaan näyttelijän uralla, mutta katuun laitetun laatan paljastustilaisuus on saanut osan ihmisistä pillastumaan.

Vaughn kuvattiin oman tähtensä paljastusjuhlallisuuksissa puhumassa ystävälliseen sävyyn näyttelijä ja ohjaaja Mel Gibsonin kanssa. Miehet ovat näytelleet yhdessä elokuvassa Dragged Across Concrete, vuonna 2018.

Vaughnin Gibsonille osoittama ystävällisyys on saanut aikaan tyrmistystä, ja Vaughnia on sanottu ”ällöttäväksi”. Hänen juuri saamansa Hollywood Walk of Fame- tähti on haluttu canceloida.

Gibson on vuodesta 2006 lähtien ollut paaria Hollywoodin nimekkäitten piireissä. Mad Max- ja Tappava ase- elokuvista tuttu Mel Gibson joutui poliisin pidättämäksi rattijuopumuksesta epäiltynä, ja tiettävästi sanoi poliiseille:

”V-tun juutalaiset, juutalaiset ovat vastuussa kaikista sodista maailmassa”.

Hollywoodin elokuvapiireissä juutalaiset ovat suuressa roolissa ohjaajina ja tuottajina, ja Gibsonin kommentit tekivät hänestä Hollywoodin hylkiön.

Ensimmäisen Tappava ase- elokuvan käsikirjoittanut Shane Black sanoi vuonna 2016, Mel Gibsonin joutuneen ”showbisneksen mustalle listalle” humalaisen juutalaislausuntonsa vuoksi.

Mel Gibson ei ole antanut Hollywood-piirien syrjinnän estää uraansa, vaan hän jatkanut elokuvien tekemistä.

