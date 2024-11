”Ilmastoälykäs” ruoka ei maistu opiskelijoille

Ruotsissa Hudiksvallin kunnassa sijaitsevassa Bromangymnasietin koulussa oppilaat on pakotettu syömään niin sanottua ”ilmastoälykästä” ruokaa. Monet oppilaat eivät kuitenkaan ole erityisen vakuuttuneita ruoan ilmastollisesta älykkyydestä, eivätkä pidä sitä ruokahalua herättävänä tai ravitsevana.

Hudiksvalls Tidning -lehdessä pari viikkoa sitten julkaistussa lukijankirjeessä eräs oppilas kirjoittaa, että he ovat alkaneet huomata kouluruoan selkeän huononemisen. Tilanteen sanotaan olevan niin huono, että se on nyt saavuttanut pisteen, jossa sitä ei voi enää sivuuttaa.

”Tarjoiltu ruoka on usein kaukana siitä, mitä voisi kutsua ravitsevaksi tai ruokahalua herättäväksi. Joskus tarjoillaan esimerkiksi keittoa, joka on niin vetistä, että siitä tuskin tulee vatsa täyteen, tai kalaa, jossa on mauttomia vihanneksia, joita kukaan ei tunnu arvostavan. Tuntuu siltä, että ruoka on kohtuullisen laadukasta vain juuri ennen tai jälkeen lomien, kun taas muina ajankohtina näyttää siltä, että halvimmat vaihtoehdot asetetaan etusijalle – riippumatta siitä, mitä opiskelijat oikeasti haluavat tai voivat kuvitella syövänsä.”

Oppilaan mukaan seurauksena on, että monet oppilaat jättävät syömättä tai heittävät suuria määriä ruokaa pois ja vaativat kouluruokaa, jota he voivat syödä mielellään, joka on täyttävää ja antaa energiaa koko päivälle.

Kun Ruotsin valtion televisio vierailee koulussa, monet oppilaat ovat samaa mieltä. Yksi heistä on Stina Garefors Haavisto, joka ei aina syö kouluruokaa ja uskoo, että kasvisruoat voivat vaikuttaa kielteisesti ilmastoon, koska niin paljon heitetään ruokaa pois.

Ravintolapäällikkö Mattias Martinssonin mukaan uuden ruokavaliopolitiikan tavoitteena on auttaa koulua ”saavuttamaan ilmastotavoitteensa”.

SVT:ssä tarjoillaan vain kasvisruokaa

Valtion televisio ilmoitti viime viikolla ottavansa myös heillä käyttöön uuden ruokavaliopolitiikan, mikä tarkoittaa, että vuodenvaihteen jälkeen lounaalla, johon osallistuu yli kymmenen ihmistä, tarjoillaan vain kasvisruokaa.

Myös SVT:n järjestämissä tapahtumissa on tarjolla vain kasvisruokaa.

”Ruotsi ja siten myös SVT on ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä, ja otamme nyt seuraavan askeleen matkalla sinne. Kun kyse on lounasruoasta suurissa tapahtumissa, valitsemme jatkossa kasvisruoan, koska se vähentää merkittävästi ilmastovaikutuksia esimerkiksi liharuokiin verrattuna”, sanoo SVT:n ohjelmaosaston päällikkö Michael Österlund.

Lähde: SVT, Samnytt

