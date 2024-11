Jääkiekkoseura varoittaa vanhempia: Jengit yrittävät värvätä lapsenne

Ruotsissa Sandvikenissa jääkiekko- ja kaukalopallo-harjoituksissa käyvien lasten vanhempia on varoitettu, että maahanmuuttajajengirikolliset yrittävät värvätä lapsia houkuttelemalla heitä makeisilla ja rahalla.

Sandvikenin jääkiekkoseura SIK:n mukaan kyseessä on ”joukko ihmisiä, jotka ovat ajautuneet Jernvallenin alueelle”. Heidän kerrotaan puhuneen huumeista ja aseista seurassa harjoittelevien lasten kanssa.

Sandvikenin jääkiekkoseura on siksi lähettänyt vanhemmille ja seuran johtajille viestin, että kyse on epäillystä jengien värväyksestä. Urheiluseuralla ei ole koskaan aiemmin ollut tällaista ongelmaa, ja se on nyt ilmoittanut tapauksesta poliisille.

Vanhempia kehotetaan myös olemaan tietoisia siitä, keitä alueella liikkuu. Seuran vetäjät ovat jatkossa läsnä lämmittelyharjoituksissa ja jääkiekkoharjoitusten ulkopuolella toivoen, että tämä vähentää riskiä siitä, että lapset joutuvat kosketuksiin jengirikollisten kanssa.

Myös SAIK bandy on lähtenyt varoittamaan vanhempia jengeistä, jotka liikkuvat harjoituksissa, kertoo Arbetarbladet.

Sandvikenissa on ollut viime vuosina suuria ongelmia jengiväkivallan kanssa. Viime vuonna kaupunkia ravisteli pubissa tapahtunut joukkoampuminen, jossa kaksi ihmistä kuoli ja kaksi loukkaantui.

