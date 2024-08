Nyt jaetaan ilmaisia ajokortteja maahanmuuttajajengien rekrytoinnin lopettamiseksi

Maahanmuuttajajengit ovat viime aikoina rekrytoineet ja käyttäneet yhä nuorempia, täysin ilman rikosrekisteriä olevia teinejä yhä useammin esimerkiksi palkkamurhatehtäviin. Tämä ilmiö on alkanut levitä myös Ruotsin naapurimaihin. Eräs ruotsalainen kunta yrittää nyt vuorostaan torjua rikollisten maahanmuuttajajengien rekrytointia ilmaisilla ajokorteilla.

Nässjö yrittää torjua jengirikollisuutta rahoittamalla nopeaa ajokortin hankkimista nuorille. Pelastusarmeija vastaa aloitteesta yhteistyössä kunnan ja koulun kanssa.

”Ihmiset luulevat, että Nässjö on melko turvallinen ja rauhallinen, mutta näemme, että ongelmat lisääntyvät ja että rekrytointi erilaisiin jengeihin tai muihin ryhmittymiin tapahtuu vähitellen iän myötä”, sanoo Nässjön Pelastusarmeijan johtaja Maria Olausson Ruotsin yleisradiolle.

Maksuttoman ajokortin saamisen edellytyksenä on, että henkilö lupaa olla osallistumatta jengirikollisuuteen ja että kaikki toisen asteen oppiaineet on suoritettu hyväksytysti.

”Huolehdimme siitä, että nuoret saavat mahdollisuuden osoittaa, että minä osaan ja haluan. Se todella toimii.”

Tarjoukseen tarttuvia seuraa myös mentori usean vuoden ajan, joka antaa tukea.

Pelastusarmeijan verkkosivuilla todetaan, että ”vaatimukset ja huolenpito tarjoavat ajokortin ja tulevaisuuden mahdollisuuksia”.

”Pyrimme tunnistamaan nuoret, jotka mielestämme voisivat käyttää tätä porkkanaa, ja täyttämään vaatimukset luotettavien aikuisten avulla. Näin heillä on paremmat edellytykset siirtyä aikuisuuteen”, Olausson sanoo.

Vuonna 2022 Pelastusarmeijaa tuki taloudellisesti 28 säätiötä yhteensä hieman yli 10 miljoonalla kruunulla (noin 880 000 eurolla).

Maahanmuuttajajengien rikollisuuden torjunnassa on ehdotettu käyttöön erilaisia ”tehokkaita ennaltaehkäiseviä toimia”

Ruotsissa sosiaalidemokraatit kutsuivat viikko sitten koolle lehdistötilaisuuden ilmoittaakseen, että he vaativat hallitusta lähettämään ”Gängsnacket” (Jengikeskustelu) -esitteen kaikkiin ruotsalaisiin kotitalouksiin, joissa on kouluikäisiä lapsia. Esitteellä on tarkoitus pysäyttää jengirikollisuus ja ammuskelut.

Ruotsin Tidö-puolueet esittivät viime vuonna myös ehdotuksia laajasta kamera- ja tekoälyvalvonnasta jengirikollisuuden torjumiseksi. Tidö-puolueet haluavat, että poliisilla on tänä vuonna 2 500 kameraa, mikä tarkoittaa kameroiden määrän viisinkertaistumista uuden hallituksen virkaanastumisen jälkeen.

Saksassa liittovaltion poliisiliiton (GdP) puheenjohtaja Jochen Kopelke puhui ”puukkoarmahduksen” puolesta. ”Kielletyt ja vaaralliset veitset on poistettava nopeasti yksityisistä käsistä yleisen turvallisuuden parantamiseksi”, Kopelke sanoi elokuun alussa. Tätä varten poliitikkojen olisi pitänyt elvyttää ajatus ”hävittämispalkkiosta” vuodelta 2009. ”Konkreettisesti tämä voisi tarkoittaa vuoden ilmaista Netflix-tilausta kielletyn perhosveitsen luovuttamisesta.” Kopelke perui myöhemmin puheensa puukkoarmahduksesta vuoden Netflix-tilausta vastaan, koska se nostatti ankaraa arvostelua.

Lähde: Samnytt

