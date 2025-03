Kolmasosa kansalaisuuksista myönnetään ilman henkilöllisyystodistusta

Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston uusi raportti osoittaa, että lähes kolmannes maahanmuuttoviraston Ruotsin kansalaisuuden myöntämistä maahanmuuttajista ei ole todistanut henkilöllisyyttään. Maahanmuuttovirasto myöntää poikkeuksia ja sallii tuntemattomien maahanmuuttajien tulla Ruotsin kansalaisiksi, koska ”he ovat asuneet Ruotsissa pitkään”.

Tämä merkittävä seikka käy ilmi Ruotsin Maahanmuuttoviraston kansalaisuustapausten käsittelyä koskevasta tarkastuskertomuksesta.

Viime vuonna maahanmuuttovirasto myönsi 65 591 Ruotsin kansalaisuutta – enemmän kuin koko Östersundin kunnan väkiluku, jossa on 64 979 asukasta. Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston vuoden 2023 tietojen mukaan viime vuoden uusista kansalaisuuksista lähes 22 000 myönnettiin maahanmuuttajille, joiden henkilöllisyyttä virasto ei voi todistaa, eikä näin ollen tiedä, keitä he todellisuudessa ovat.

Mietinnössä todetaan myös, että tapauksista vastaavien virkamiesten ”haasteena” on määrittää, voidaanko hakijalle myöntää vapautus henkilöllisyyden todistamista koskevasta vaatimuksesta ja milloin. Vaikuttaa myös siltä, että maahanmuuttoviraston arvio asuinpaikasta perustuu jossain määrin ”epävarmoihin tietoihin”.

Ne, joilla ei ole voimassa olevaa henkilöllisyystodistusta, voivat kuitenkin ”todistaa henkilöllisyytensä lähisukulaisen kautta”, minkä sanotaan olevan varmaa.

Suurimmalle osalle maahanmuuttajista, joista Maahanmuuttovirastolla ei ole aavistustakaan siitä, keitä he ovat, on kuitenkin myönnetty Ruotsin kansalaisuus sen perusteella, ”että he ovat tehneet todennäköiseksi, että ilmoitettu henkilöllisyys pitää paikkansa ja että he ovat asuneet Ruotsissa pitkään”.

Maahanmuuttoministeri: ”Onko se todella ongelma?”

On epäselvää, tuleeko Ruotsin kansalaisuuden massajakeluun ja hälyttävään tilanteeseen, että tuntemattomilla maahanmuuttajilla voi olla vain pitkäaikainen oleskelu Ruotsissa, jotta heille voidaan myöntää poikkeuslupa, mitään todellista muutosta.

Tammikuussa 2025 Ruotsi myönsi noin 6 000 kansalaisuutta, ja helmikuussa jaettiin vastaava määrä. Vain kahdessa kuukaudessa Ruotsi on myöntänyt yli 12 000 kansalaisuutta. Samaan aikaan Ruotsin maahanmuuttovirastossa on avoinna yli 87 000 tapausta.

Maahanmuuttoministeri Johan Forssell (M) on vastannut joukkojakelua koskevaan kritiikkiin sanomalla, ettei hän ymmärrä, miksi maahanmuuttajien olisi vaikeaa tulla Ruotsiin ja saada kansalaisuus.

”Onko se todella ongelma, että ihmiset saavat kansalaisuuden?” maahanmuuttoministeri kysyi Fokusin haastattelussa helmikuussa.

Lähde: Samnytt

