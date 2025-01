”Kummitusmiestä” syytetään nyt roskisraiskauksesta – lähes 40 vuotta raiskannut naisia

Pahamaineinen ”kummitusmies” Jordanis Kouroutsidis, 55, on raiskannut ruotsalaisia naisia lähes 40 vuoden ajan. Nyt häntä syytetään jälleen kerran raiskauksesta.

Tällä kertaa rikos tapahtui Kålleredissä, Mölndalin kunnassa sijaitsevassa roskiksessa, jossa hänen väitetään käyneen 25-vuotiaan naisen kimppuun puukolla uhaten.

Jordanis Kouroutsidis, joka oli aiemmin tuomittu raaoista raiskauksista neljän vuosikymmenen aikana, pääsi ehdonalaiseen vapauteen kesäkuussa 2024 kärsittyään neljän vuoden vankeusrangaistuksen. Viime syksynä hänet kuitenkin pidätettiin uudelleen sen jälkeen, kun uuden uhrin ystävä hälytti poliisin.

Syytteen mukaan raiskaus tapahtui 27. lokakuuta 2024. Poliisi kutsuttiin paikalle pian tapauksen jälkeen, ja Jordanis Kouroutsidis pidätettiin myöhemmin samana päivänä. Esitutkinnan aikana hän myönsi tavanneensa naisen tapahtumapaikalla, mutta kiisti kaikki rikokset.

”Raiskauksen kerrotaan tapahtuneen erillisessä roskakatoksessa pian epäillyn ja uhrin tapaamisen jälkeen, ja sitä edelsi sekä uhkailua että lievempää väkivaltaa miehen taholta. Mies on aiemmin painostanut naisen tapaamiseen lukuisten viestien ja myös uhkausten avulla, ja uskon, että hän oli erityisen haavoittuvassa tilanteessa”, syyttäjä Mikael Sjöholm sanoo tiedotteessa.

Häntä syytetään myös laittomasta uhkauksesta, koska hän oli lähettänyt naiselle viestejä, kuten ”et pääse pakoon” ja ”he saavat sinut kiinni”. Kouroutsidis kiistää kaikki väärinkäytökset.

Kummitusmies sarjaraiskannut 80-luvulta lähtien ruotsalaisia naisia

Jordanis Kouroutsidis sai Tenstan alueella vuonna 1987 tehtyjen lukuisten naisiin kohdistuneiden hyökkäysten yhteydessä lempinimen ”kummitusmies”, koska hänellä oli rikosten aikana päässään kotitekoinen valkoinen huppu, jossa oli silmänreiät. Joskus hän käytti rikosten aikana veistä.

Vuonna 1988 Kouroutsidis tuomittiin neljäksi vuodeksi vankilaan, mutta hän onnistui vuoden kuluttua pakenemaan ja hyökkäsi muiden naisten kimppuun Lundissa. Rangaistuksensa kärsittyään hän jatkoi naisten pahoinpitelyä ja raiskaamista, ja hänet tuomittiin uudelleen vankilaan vuonna 1992.

Sen jälkeen hän katosi jäljettömiin ja vältteli oikeutta yli vuosikymmenen ajan. Tänä aikana hän asui Kreikassa kumppaninsa ja heidän lastensa kanssa. Kun hän palasi Ruotsiin 2000-luvulla, hän vältti rangaistuksen aiemmista rikoksista vanhentumisen vuoksi. Sittemmin Kouroutsidista on kuitenkin syytetty ja tuomittu useaan otteeseen uusista väkivalta- ja seksuaalirikoksista, joista hän on selvinnyt lyhyillä tuomioilla.

Vankila- ja ehdonalaisvalvontalaitoksen arvioinnit ovat toistuvasti osoittaneet, että hänellä on suuri riski syyllistyä uudelleen seksuaalirikoksiin. Tästä huolimatta Kouroutsidis on voinut välttää osallistumasta hoito-ohjelmiin, joilla pyritään vähentämään riskiä tuleviin rikoksiin, kuten Aftonbladet on aiemmin kertonut.

Viimeksi Kouroutsidis tuomittiin vuonna 2020 neljäksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta kotonaan Kålleredissä – pahoinpitelystä, joka pysähtyi vasta, kun poliisi koputti oveen naisen tuttavan tekemän hälytyksen jälkeen.

