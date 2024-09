Lisää siirtolaisia tulossa Englannin kanaalin yli haaksirikosta huolimatta

12 laitonta siirtolaista kuoli viime tiistaina, kun heidän kumiveneensä repesi hajalle epäonnistuneessa yrityksessä ylittää Englannin kanaali. Tästä huolimatta useat kymmenet muut yrittivät keskiviikkona jälleen ylittää Englannin kanaalia täpötäydessä veneessä Pohjois-Ranskan rannikolla.

Laittomat maahantunkeutujat olivat valmiita riskeeraamaan henkensä ylityksessä vaikka kymmenkunta muuta oli juuri menettänyt henkensä. Tämä oli osoitus Ranskan ja Britannian hallituksille siirtolaisongelman laajuudesta.

Ranskalaisen rannikkokaupungin Wimereux’n pormestari vetosi Ranskan ja Britannian viranomaisiin, jotta nämä tekisivät enemmän matkalle pyrkivien siirtolaisten määrän hillitsemiseksi, uutisoi AP.

”Valitettavasti jokainen päivä on meille tällainen. Salakuljettajat ja rikollisverkostot jatkavat sinnikkäästi ihmisten lähettämistä kuolemaan kanaaliin. Sitä ei todellakaan voi hyväksyä, se on pöyristyttävää. On korkea aika löytää Britannian kanssa kestävä ratkaisu”, pormestari Jean-Luc Dubaële sanoi puhelimitse.

”Kysykää itseltänne kysymys: Miksi he haluavat mennä Britanniaan? Koska jokin vetää heitä sinne”, hän sanoi.

”He voivat pyytää turvapaikkaa Ranskasta. Mutta kukaan ei pyydä oikeutta turvapaikkaan Ranskassa. He kaikki haluavat mennä Britanniaan. On siis korkea aika istua pöydän ääreen Britannian uuden hallituksen kanssa. Britannian hallitus on valmis keskustelemaan kaikesta tästä. Hyödynnetään siis sitä”, hän jatkoi.

Englannin kanaalin ylittävä maahanmuutto oli keskeinen kysymys heinäkuussa pidetyissä Britannian parlamenttivaaleissa, jotka työväenpuolue voitti ylivoimaisesti ja sen johtajasta Keir Starmerista tuli uusi pääministeri.

Ranskan merenkulkulaitos, joka valvoo Ranskan ja Britannian välisen vilkkaasti liikennöidyn väylän kyseistä osuutta, vahvisti AP:lle, että keskiviikkona kumivene kuljetti siirtolaisia. AP:n toimittajat arvioivat, että aluksella oli 40-50 ihmistä.

Merenkulkulaitoksen mukaan ranskalaiset alukset tarkkailivat kumivenettä siltä varalta, että se joutuisi vaikeuksiin tai että aluksella olevat ihmiset pyytäisivät apua. Viraston mukaan Ranskan rannikkovartiolaiva ”Armoise” oli mukana tässä operaatiossa, ja sen mukana oli oma pienempi vene, jota se kuljettaa mukanaan.

Kumivene oli niin täynnä, että joidenkin kyydissä olleiden jalat roikkuivat reunojen yli.

Monilla oli oranssit pelastusliivit. Pieni Ranskan lipun alla purjehtiva partiovene lähestyi kumivenettä jossain vaiheessa, ja miehistö heitti noin puoli tusinaa oransseja pelastusliivejä siirtolaisille, jotka saivat ne kiinni.

Kumivene näytti etenevän hitaasti. Vaikka AP:n toimittajat kuvasivat sitä yli kahden tunnin ajan, se pysyi selvästi näkyvissä rannalta käsin. Pienempi ranskalainen partioalus kaarteli kumiveneen ympärillä ja isompi alus seurasi sitä kauempaa.

AP:lle antamassaan lausunnossa Ranskan merenkulkuvirasto totesi, että vaikka merilainsäädäntö kieltää tilapäisten kumiveneiden käytön merellä, on liian vaarallista pakottaa ne takaisin rantaan, koska vene on niin täyteen ahdettu.

”Se on vaikeaa, kun veneessä on yli 50 ihmistä, jotka kieltäytyvät kiivaasti pelastautumasta. Suurin vaara on, että veneessä alkaa ryntäily ja sitten vene kaatuu, sillä nämä veneet eivät ole vakaita eivätkä luotettavia. Koska ihmishenkien menettämisen riski on liian suuri pakkotoimilla puuttumiseksi, on päätetty asettaa etusijalle aluksella olevien ihmisten suojelu ja yksinkertaisesti valvoa etäältä näiden veneiden navigointikykyä”, lausunnossa sanottiin.

”Kyse on siis pikemminkin etiikasta kuin lain sokeasta soveltamisesta”, lausunnossa lisättiin.

Keir Starmer: Ruanda-suunnitelma oli ”kepulikonsti”

Britannian hallituksen laskelmien mukaan ainakin 21 720 siirtolaista on tänä vuonna onnistunut ylittämään Englannin kanaalin. Se on 3 prosenttia enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta 19 prosenttia vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2022.

Ranskan rannikolla tiistaina hajonnut vene, josta syöksyi mereen 65 ihmistä, oli yksi useista samana päivänä tehdyistä ylitysyrityksistä. Britannian viranomaisten mukaan ainakin 317 siirtolaista onnistui ylittämään kanaalin viidellä veneellä.

Yksi ensimmäisistä toimista, jotka Britannian uusi hallitus toteutti välittömästi, oli hylätä edellisen konservatiivihallituksen suunnitelma lähettää osa pienveneillä saapuvista siirtolaisista Ruandaan sen sijaan, että he saisivat hakea turvapaikkaa Britanniasta.

Starmer sanoi, että suunnitelma oli ”kepulikonsti” eikä se toimisi pelotteena. Sen sijaan hänen hallituksensa on päättänyt ohjata osan ohjelmasta luopumisesta säästyneistä rahoista vahvennettujen rajavartiolaitosten perustamiseen, jotta pienveneillä saapuvat rikollisjoukot voitaisiin ”murskata”.

