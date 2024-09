Maahanmuuttajataustainen sosiaalityöntekijä tuomittiin useista raiskauksista: ”Tapan sinut – haluan vain seksiä”

Tukholman läänin sosiaalitoimen maahanmuuttajataustainen sosiaalityöntekijä on tuomittu kahdesta törkeästä raiskauksesta ja kolmesta ryöstöstä eri puolilla Ruotsin pääkaupunkiseutua. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun hän oli kiertänyt aseistautuneena prostituoitujen naisten luona ja pakottanut heidät seksiin ja hankkimaan rahaa.

Miehen rikollisuus paljastui viime talvena sen jälkeen, kun mies oli raiskannut ja ryöstänyt lyhyessä ajassa viisi prostituoitua. Mies oli aseistautunut veitsellä ja toisessa tapauksessa aseenkaltaisella esineellä. Poliisi käynnisti tutkinnan ja onnistui jäljittämään rikoksentekijän, joka oli tavannut uhreja erilaisten seurapalvelujen välityssivustojen kautta.

Solnan käräjäoikeuden oikeudenkäyntiasiakirjojen mukaan kyseessä on 43-vuotias Iranista kotoisin oleva sosiaalityöntekijä Salar Zandi, joka on työskennellyt sosiaalipalveluiden sosiaalityöntekijänä ja joka on vapaa-ajallaan tehnyt useita raiskausryöstöjä Tukholman alueella.

Yhdessä viime vuoden joulukuun 7.-8. päivän välisenä yönä tapahtuneista raiskauksista Zandi tunkeutui väkisin Brommassa sijaitsevaan kotiin ja painoi veitsen prostituoidun kaulaa vasten. Zandin väitetään myös uhkailleen naista sanoilla ”tapan sinut” ja ”haluan vain seksiä”.

Tammikuun 12. päivänä sosiaalityöntekijä pahoinpiteli ja uhkasi toista naista veitsellä Tukholman keskustassa. Tuolloin Zandin väitetään painaneen veitsen naisen kurkulle ja vaatineen seksiä sanomalla ”Älä huuda, käytän veistä” ja ”Haluan vain naida ja lähteä”.

Myöhemmin samassa kuussa, 24. tammikuuta, Zandi iski jälleen Brommaan. Seksin ostamisen jälkeen Zandi veti esiin veitsen ja piti sitä naisen kurkulla samalla, kun hänen väitetään sanoneen ”anna minulle rahani”.

Seuraavassa kuussa, 5. helmikuuta, oli jälleen vuorossa, tällä kertaa Järfällan kaupungissa Luoteis-Tukholmassa. Zandi hyökkäsi prostituoidun kimppuun pitämällä kättään naisen kaulan ympärillä samalla kun hän painoi ilmapistoolia naisen päähän. Zandi vaati rahaa ja uhkasi raiskata naisen, jos tämä ei tuota hänen haluamaansa.

Helmikuun 15. päivänä Zandin väitetään tavanneen toisen naisprostituoidun Sollentunassa sijaitsevassa huoneistohotellissa, jossa hän myös kuristi uhria. Zandi osoitti veitsellä naisen silmää ja väitetysti sanoi ”haluan rahasi” – ja poistui sitten paikalta mukanaan ainakin 7 000 kruunua käteistä.

Zandi: ”Salaliitto” häntä vastaan

Salar Zandi on myöntänyt olleensa yhteydessä naisiin ja suunnitellut tapaavansa heidät ostaakseen seksiä, mutta se ei toteutunut. Hän kiistää raiskanneensa, ryöstäneensä tai uhkailleensa ketään naisista. Sen sijaan Zandi uskoo, että naiset ovat yhdistäneet voimansa ja salaliittoutuneet häntä vastaan keksimällä syytökset.

Ei voida karkottaa

Solnan käräjäoikeus tuomitsi Salar Zandin tiistaina seitsemäksi vuodeksi ja kymmeneksi kuukaudeksi vankeuteen kahdesta törkeästä raiskauksesta, kolmesta ryöstöstä ja kahdesta seksin ostamisesta. Hänen on myös maksettava naisille yhteensä 739 000 kruunun (noin 65 000 euron) vahingonkorvaukset.

Teheranissa syntynyttä Salar Zandia ei voida karkottaa, koska hän on saanut Ruotsin kansalaisuuden. Lisäksi iranilainen sosiaalityöntekijä on aiemmin tuomittu pahoinpitelystä, laittomasta uhkauksesta ja varkaudesta.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: