”Magneto, voimakas mutantti, joka vihasi ihmiskuntaa” – Musk haastaa pitkäaikaiset häiriköt Sorosin ja Gatesin sekaantumisesta politiikkaan vuosikymmenien ajan

Viime vuosikymmeninä rikkaiden ja vaikutusvaltaisten rahat on otettu lämpimästi vastaan niin kauan kuin nämä miljardöörit ovat tukeneet vasemmistolaisia, edistyksellisiä ja vakiintuneita asioita ja järjestöjä. Nyt, kun liberaalijohtajia on kaadettu ympäri maailmaa ja populistit ovat nousussa, valtaapitävät ovat joutumassa paniikkitilaan ja unohtavat sopivasti George Sorosin ja Bill Gatesin kaltaisten miljardöörien roolin tai yrittävät kääntää huomion pois niistä.

Elon Musk käyttää kuitenkin megafoniaan korostaakseen Sorosin ja Gatesin roolia Euroopassa, vaikkakin vähemmässä määrin. Kaikki nämä viestit julkaistiin 48 tunnin sisällä sen jälkeen, kun EU:n poliitikot olivat syyttäneet Muskia EU:n politiikkaan sekaantumisesta.

However, X is currently too important a platform for the government to leave at this current time. pic.twitter.com/XvqdxRlmmT

🇩🇪🚨 A German government spokesperson says Elon Musk is supporting the AfD, which is a "right-wing extremist party."

Eräässä viestissä Musk sanoi yksinkertaisesti ”totta” alueelliselle uutistilille, jossa väitettiin, että Soros ja Gates ovat molemmat ”sekaantuneet Euroopan politiikkaan vuosikymmenien ajan ja käyttäneet valtavia summia vaaleihin vaikuttamiseen”, ja totesi, että ”Merkelillä ja Macronilla ei ollut mitään ongelmia sen kanssa”.

X:n toimitusjohtaja uudelleenjulkaisi toisen tilin viestin, jossa Sorosia haukuttiin siitä, että hän sekaantuu politiikkaan paljon enemmän kuin ihmiset kuvittelevat, ja kutsui häntä ”Magnetoksi, voimakkaaksi mutantiksi, joka vihasi ihmiskuntaa”.

Magneto, a mutant of great power, who hated humanity https://t.co/BOEvmtjfkJ

Eräässä keskustelussa hän totesi selvästi, että Soros ”vihaa pohjimmiltaan ihmiskuntaa – hän tekee asioita, jotka murentavat sivilisaation rakennetta”.

Elon Musk discusses George Soros with Joe Rogan

“Soros actually, he is I believe, the top contributor to the Democratic Party”

“He fundamentally hates humanity — He's doing things that erode the fabric of civilization”

“Getting DA’s elected who refuse to prosecute crime.… pic.twitter.com/OO6kZUz3oO

