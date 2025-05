Merijalkaväen komentajaa uhkaa terrorismitutkimus DEI-henkilöstöpolitiikan huolenaiheiden vuoksi

Brittiläinen merijalkaväen sotilas varoitti, että normien alentaminen naisten värväämiseksi maksaa ihmishenkiä sodassa – nyt häntä syytetään ”äärioikeistolaisista” näkemyksistä.

Kuninkaallisen merijalkaväen nimeltä mainitsematon komentaja kertoi julkisesti peloistaan, jotka liittyivät DEI-rekrytointiin merijalkaväessä. Nyt häntä vastaan on käynnistetty sisäinen tutkinta terrorismisyytösten vuoksi, uutisoi The Telegraph.

Komentaja toi merijalkaväenjoukkojen kollegoilleen esiin huolensa siitä, että naisia koskevia pääsyvaatimuksia saatetaan helpottaa, jotta he pääsisivät tähän eliittijoukkoon. Hänen mukaansa tämänkaltaisten toimintatapojen mahdollistaminen johtaa ”tunnistamattomaan, heikkoon ja vaarantuneeseen versioon joukoista”. Hän kertoo olevansa huolissaan, koska sodan aikana on kyse ihmishengistä ja yksiköt ovat riippuvaisia toisistaan, ja hän pelkää olevansa hengenvaarassa, jos muissa yksiköissä on DEI-rekrytoituja jäseniä sen sijaan, että he olisivat suorittaneet tunnetusti kovan koulutusohjelman.

”Uskomme, että meillä on korkeat standardit, joita pidämme yllä [hyvin tärkeästä] syystä, joka on estää merijalkaväen sotilaita kuolemasta vaarallisissa tilanteissa, kun lähdemme sotaan. … Olemme huolissamme siitä, että näitä standardeja ollaan laskemassa”, komentaja sanoi.

Myöhemmin julkaistussa yksityiskirjeessä todetaan, että naisia ”työnnetään keinotekoisesti koulutuksen läpi”, jotta naisten määrää palveluksessa voitaisiin lisätä. Asiasta puhunut mies kertoo, että hänen kirjeensä sai 24 tunnissa yli 1 000 allekirjoitusta, minkä jälkeen kirje poistettiin verkosta ja sen kirjoittajaa alettiin tutkia.

Ilmoittauduttuaan asiasta komentoketjulleen merijalkaväen komentaja lennätettiin tukikohdastaan Lontooseen, jossa häntä kuulusteltiin yli kaksi tuntia terrorismisyytösten vuoksi. Mies kuvasi tilannetta ”täydelliseksi noitavainoksi” kaikkia kirjeen allekirjoittaneita ja häntä kohtaan, joka otti asian esille. Kuninkaallisen merijalkaväen kuulustelu perustuu epäilyihin, joiden mukaan miehen mielipiteet tukevat ”äärioikeistolaista politiikkaa”.

Lähde: European Conservative

