Musiikkisanoituksia ja nettiradioita sisältäviä internetsivustoja ylläpitänyt mies tuomittiin tekijänoikeusrikoksesta

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 37-vuotiaan miehen kuuden (6) kuukauden ehdolliseen

vankeusrangaistukseen tekijänoikeusrikoksesta. Lisäksi mies on velvoitettu muun muassa korvaamaan

yhteensä 250 000 euroa useille musiikkiyhtiölle pääosin suomalaisten kappaleiden sanoitusten luvattomasta

levittämisestä sekä mediayhtiöille suomalaisten radiokanavien internetlähetysten luvattomasta

suoravälittämisestä yleisölle.

Mies oli luonut lyrics.fi-, lyricsfi.com- ja nettiradio.fi-sivustot, joiden toimintaa vuosina 2013–2020 asian

käsittely koski. Kahdelle ensimmäiselle sivustolle mies ja sivustojen käyttäjät olivat lisänneet pääosin

suomalaisten musiikkikappaleiden sanoituksia, joita oli enimmillään ollut noin 11 000 kappaletta. Mies ei

ollut kysynyt toimintaansa lupaa sanoitusten tekijänoikeudenhaltijoilta. Viimeksi mainitulle nettiradio.fi-

sivustolle mies oli ilman lupaa ohjannut 109 suomalaisen radiokanavan internetradioiden suorat lähetykset

niin, että radiolähetyksiä oli kyennyt kuuntelemaan hänen hallitsemaltaan sivustolta sieltä radiokanavan

sivustolle poistumatta. Mies oli tarkasteluajankohtana saanut toiminnastaan lähes 300 000 euron mainos- ja

palkkatulot sivustojen ilmeisen suuren kävijämäärän vuoksi.

Käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut, että mies oli ylläpitänyt musiikkisanoituksiin erikoistuneita

nettisivustojaan siten, että hän oli muun muassa aktiivisesti osallistunut sivustojen aineiston muokkaamiseen

ja toiminnan moderointiin. Näin ollen käräjäoikeus on katsonut, ettei mies ollut toiminut vain

alustapalvelutuottajana eikä siten ollut vastuusta vapaa käyttäjien sivustoille lisäämästä tekijänoikeuksia

loukanneiden kirjallisten teosten kappaleiden valmistamisesta ja levittämisestä.

Nettiradiotoimintaa koskeneen sivuston osalta käräjäoikeus on tuomiossaan viitannut siihen, että oikeustila

toiminnan lainvastaisuudesta tai sallittavuudesta on tulkinnanvarainen, koska nettiradiolähetykset on alun

pitäenkin julkaistu avoimilla internetsivustoilla eikä kuuntelijoita ole rajoitettu rekisteröityviin tai maksaviin

kuluttajiin. Vaikkei mies ollut nettiradiolähetyksiä välittäessään luonut uutta yleisöä tai sitä laajentanut,

käräjäoikeus on kuitenkin Euroopan Unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisukäytännön perusteella katsonut,

että mies oli menetellyt tekijänoikeuslakia rikkoen. Mies oli välittänyt yleisölle radiolähetyksiä ns. framing-

tai sitä vastaavalla tekniikalla eli upottamalla radiolähetyksen URL-lähetysosoitteen omalle

internetsivustolleen, minkä radiolähetysten oikeudenhaltijoina olleet mediayritykset olivat miehelle

osoittamassaan kirjeessä ja osin myös käyttöehdoissaan kieltäneet. Miehen on katsottu olleen tietoinen

näistä kielloista ja jatkaneen toimintaansa niistä huolimatta. Toiminnan seurauksena nettiradiokäyttäjä ei

koskaan siirtynyt radiokanavien omille internetsivuille eikä kuuntelijaan kohdistunut siellä olleet mainokset,

mistä saatavilla tuloilla radiokanavia hallinnoivat yhtiöt osaltaan rahoittivat toimintaansa.

Lähde: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus