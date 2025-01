”Muslimit tuntevat itsensä ylempiarvoisiksi ja ottavat kohteekseen muiden uskontojen naisia”, sanoo arabinaisten yhdistyksen johtaja

”Nuoret arabimiehet, jotka hyökkäsivät seksuaalisesti naisten kimppuun uudenvuodenaattona Milanon katedraalin edessä, haluavat edistää muslimien ylivaltaa”, Italian arabinaisten yhdistyksen puheenjohtaja Dounia Ettaib sanoi Libero-lehdelle sunnuntaina.

Hänen kommenttinsa liittyvät Milanon viime vuodenvaihteen juhlintaan, joissa syyttäjänviraston mukaan kahdeksan naista joutui hyökkäyksen kohteeksi, ja tähän mennessä kolme on tehnyt virallisen rikosilmoituksen.

Kolme belgialaista, yksi englantilainen, yksi eteläamerikkalainen ja kolme italialaista naista joutuivat pohjoisafrikkalaisiksi tunnistettujen miesten piirittämäksi. Kymmenet hyökkääjät eristivät naiset, sitoivat heidät ja ahdistelivat heitä. Yksi belgialaisista tytöistä jopa kertoi sosiaalisessa mediassa pahoinpitelystä.

🇮🇹🇧🇪Up to 40 migrants sexually assaulted Belgian teens in Milan during New Year's Eve.

The teens, 4 girls and 2 boys, were surrounded, groped, and beaten.

Now, one of the girls is coming forward with her story.

But it's not the first time this happened. (1/4) pic.twitter.com/ayCuF3dRtF

