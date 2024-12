Orbán: Kuinka paljon EU ja Yhdysvallat ovat käyttäneet rahaa Venäjän vastaiseen sotaan?

Unkarin pääministeri Viktor Orbán on puhunut Ukrainan sodan kustannuksista lännelle. Hänen mukaansa ne ovat tähän mennessä lähes 300 miljardia euroa, eikä Ukraina ole saanut takaisin yhtään aluetta näiden lähes kolmen vuoden aikana.

”Viidennes Ukrainan alueesta on miehitetty, satojatuhansia ihmisiä on kuollut, vammautunut ja loukkaantunut”, Orbán sanoi.

Unkarilaisen Magyar Nemzet -sanomalehden haastattelussa Viktor Orbán kertoi näkemyksiään Ukrainan tulevaisuudesta, sodan kustannuksista veronmaksajille, ajoneuvoiskusta Saksassa, massamaahanmuutosta EU:hun, Yhdysvaltain presidentiksi valitusta Donald Trumpista ja Unkarin sisäpolitiikasta.

Orbán kertoo lehdelle, että EU ja Yhdysvallat ovat tähän mennessä käyttäneet Ukrainan sotaan noin 300 miljardia euroa.

”Amerikka ja Eurooppa ovat yhdessä käyttäneet sotaan noin 300 miljardia euroa. Nämä rahat olisi voitu käyttää elintason nopeaan nostamiseen kaikkialla Euroopassa. Olisimme voineet nostaa koko Balkanin alueen eurooppalaiselle kehitystasolle. Olisimme voineet hillitä muuttoliikettä, olisimme voineet rakentaa kokonaan uuden eurooppalaisen puolustusjärjestelmän. Mutta nämä rahat menivät hukkaan”, Orbán sanoi ja jatkaa:

”Tulos? Viidennes Ukrainan alueesta on miehitetty, satojatuhansia ihmisiä on tapettu, vammautunut ja haavoittunut. Sadattuhannet jäivät leskiksi ja orvoksi. Samaan aikaan miljoonat ukrainalaiset ovat paenneet maasta, jonka infrastruktuuri, liikenne- ja energiajärjestelmät on täysin tuhottu, eikä maa pysty ylläpitämään itseään taloudellisesti lähitulevaisuudessa.”

Orbán uskoo, että Ukrainan sota päättyy ensi vuonna. Tämä tapahtuu Trumpin johtamien rauhanneuvottelujen kautta tai siten, että jompikumpi osapuoli voittaa sodan taistelukentällä.

Unkarin pääministeriltä kysyttiin, eikö sota todellisuudessa lopu niin kuin hän ennustaa. Orbán on kuitenkin vakuuttunut siitä, että sota todellakin loppuu pian.

”Sota päättyy vuonna 2025. Joko lopettamalla se onnistuneesti rauhanneuvotteluilla tai tuhoamalla yksi sodan osapuolista.”

Orbán ajoneuvoiskusta Saksassa

Haastattelussa Unkarin pääministeriltä kysyttiin myös Saksan Magdeburgissa viime viikolla tapahtuneesta ajoneuvoiskusta. Hänen mukaansa Eurooppa säästyi tällaisilta teoilta ennen kuin massamaahanmuutto lähti liikkeelle.

”Ennen kuin massamaahanmuutto Eurooppaan alkoi, mitään tällaista ei tapahtunut. Mutta sen jälkeen sitä on tapahtunut useita kertoja. Kiitämme Jumalaa, ettei meidän tarvitse kokea tällaista. Uusien iskujen estäminen on tehtävä vain niissä maissa, joihin on otettu maahanmuuttajia. Jos heitä ei ole päästetty maahan, on vain yksi johtopäätös: heitä ei pitäisi enää päästää maahan, piste.”

”En tiedä, kumpi on vaikeampaa, olla päästämättä heitä sisään vai jos heidät on jo päästetty sisään, puolustautua. Unkarilaisten onneksi meillä on järkeä ja rohkeutta sanoa ei. Jos tekee sen virheen, että olet jo mukana, ja siitä alkaa aivan toinen maailma. Saksalaiset elävät jo tässä toisessa maailmassa.”

Lähde: Magyar Nemzet

