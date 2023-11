Pohjoishelsinkiläinen koulu teki rikosilmoituksen kiusaamisen kohteeksi joutuneen pojan isästä – suojeli ja puolusti omaa lastaan hyökkäyksiltä

Pohjoishelsinkiläisen alakoulun oppilas on ollut jo pitkään maahanmuuttajataustaisen kaveriporukan kiusaamisen ja vainoamisen kohteena.

Pojan vanhemmat ovat toistuvasti tehneet ilmoituksia koululle, muun muassa koulupäivän aikana pojan polkupyörää on sotkettu mudalla, ja poikaa on estetty pääsemästä koulusta kotiin, ja lisäksi kiusaajat ovat jahdanneet poikaa matkalla koulusta kotiin asti. Koulua on pyydetty puuttumaan kiusaamiseen sekä varmistamaan pojalle häiriötön koulunkäynti.

– Olen jo 2 viikkoa käynyt saattamassa pojan pois koululta koulupäivän päätyttyä. Samat oppilaat, jotka liittyvät kiusaajien kaveriporukkaan ovat jokaisen koulupäivän päätteeksi tarkkailemassa olenko paikalla koululla, pojan isä kertoo Kansalaiselle.

– Välitunneilla näytellään käsimerkkejä, kieltä ja ohi mentäessä yritetään lyödä. Tapauksissa on ominaista, että 3 henkilön ryhmä tai isompi porukka käyvät pojan kimppuun, isä kuvailee erilaisia kiusaamistilanteita.

Kiusaajat ovat maahanmuuttajataustaisia lapsia.

– Tänään koulumatkalla oli ”väijytys” meneillään. Kiusaajat olivat piilossa yhden mäennyppylän takana, normaalisti kuljetun koulureitin sivustalla. Nuorin kiusaaja porukasta lähti karkuun, kiersi viereisen taloyhtiön ja oli menossa takaisin koululle. Otin karkuun menijää kiinni repun hihnoista niskan takaa ja vein suoraan opettajien huoneeseen. Toimitin tämän lapsen poikani luokanvalvojalle ja kerroin, että ”kiusaajat olivat taas väijymässä koulumatkalla ja hoida sinä tämä tästä eteenpäin”, isä kertoo tapahtumien kulusta Kansalaiselle.

– Koulusta ulos tullessa oli n. 20 lasta provosoimassa minua. Estääkseni mahdollisen pahoinpitelyn käytin jokamiehen kiinniotto-oikeutta, että saisin katkaistua nämä jatkuvat koulumatka-väijytykset. Jostain näistä tapahtumista koulu on nyt lähtenyt tekemään rikosilmoituksella kiusaajista uhreja, isä kertoo.

Tapahtumasta on kuvattu videoita koulun pihalla ja ne on näytetty koulun apulaisrehtorille.

Pojan isän mukaan koululla oli jo tiedossa kyseinen kiusaajaporukka. Isä on koulun kanssa käymissään keskusteluissa painottanut, että koulun piirissä tapahtuneiden välikohtausten hoitaminen ei ole hänen tehtävänsä, vaan koulun hoidettavaksi kuuluva asia. Jo ennen tämän päiväisiä tapahtumia poika ei enää ole uskaltanut kulkea normaalia koulureittiään. Opettaja on koulusta lähtiessä pojan pyynnöstä saattanut 50 metriä koulun pihasta pojan isänsä viereen, kun hän ei uskaltanut yksin sitäkään matkaa kulkea.

Pojan vanhemmille oli koulusta myös tullut Wilma-viestinä valitus, kun poika ei suostunut tekemään koulutunnilla parityötä, koska parityöskentelyn toinen osapuoli olisi ollut juuri yksi näistä kiusaajista.