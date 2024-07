Poliisi etsi lapsimorsiamia lentokentällä

Koulujen päättymisen yhteydessä poliisi suoritti operaation Arlandan lentokentällä. Tarkoituksena oli estää lapsia altistumasta muihin maihin liittyviin kunniarikoksiin.

”Tiedämme, että lapset ja nuoret ovat suuremmassa vaarassa joutua lapsiavioliittojen, pakkoavioliittojen ja muun kunniaan liittyvän väkivallan ja sorron kohteeksi lomamatkoilla ja ulkomaanmatkoilla”, sanoo Noan toiminnan kehittäjä Åsa Wallinder.

Kaksi päivää kestäneen operaation aikana poliisi keskusteli noin sadan lentokoneella ulkomaille matkalla olleen matkaseurueen kanssa. Tarkoituksena oli tunnistaa lapset, jotka ovat vaarassa joutua rikollisiksi tai jotka on vastoin tahtoaan pidetty vangittuina ulkomailla.

”Valtaosa ihmisistä, joiden kanssa keskustelimme, ymmärsi, että on tärkeää varmistaa, etteivät lapset joudu alttiiksi rikollisuudelle tai joudu säilöönottoon toisessa maassa vastoin tahtoaan”, Wallinder kertoo Ruotsin poliisin verkkosivuilla.

Vuodesta 2020 lähtien maastapoistumiskiellosta voi päättää hallinto-oikeus sosiaalilautakunnan pyynnöstä, jos on olemassa merkittävä vaara, että lapsi lähtee Ruotsista tai hänet viedään ulkomaille, ja lapsi on vaarassa joutua kärsimään vahinkoa esimerkiksi lapsiavioliittoon tai sukupuolielinten silpomiseen pakottamisen vuoksi. Kesäkuun 1. päivästä 2024 alkaen matkustuskielto on laajennettu kattamaan useampia tilanteita. Matkustuskiellosta voidaan päättää, jos on olemassa merkittävä vaara, että lapsi viedään ulkomaille ja että lapsen terveydelle tai kehitykselle aiheutuu haittaa ulkomailla oleskelun aikana.

Tänä vuonna Ruotsin hallintotuomioistuimet ovat tähän mennessä käsitelleet 18 tällaista tapausta. Koko vuonna 2023 käsiteltiin 49 tapausta. Vajaa puolessa tapauksista tuomioistuin määräsi matkustuskiellon.

Matkustuskielto johtaa siihen, että lapsen Ruotsin passi mitätöidään ja peruutetaan, eikä uutta passia voida myöntää. Lapsen vieminen pois Ruotsista maastapoistumiskiellon vastaisesti on rikos.

Operaation aikana ei havaittu yhtään lasta, jolla oli maastapoistumiskielto, pyrkivän poistumaan Ruotsista.

Lähde: Fria Tider