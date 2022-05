Puolan pääministeri: Puolustamme Suomea ja Ruotsia, jos niitä vastaan hyökätään Nato-jäsenyyden aikana

Mateusz Morawiecki lisää, että Puola on ”valmis rakentamaan” lisää pysyviä Naton tukikohtia.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi torstaina, että Varsova puolustaa Suomea ja Ruotsia, jos niitä vastaan hyökätään niiden liittymisprosessin aikana sotilasliitto Natoon.

”Haluan tehdä selväksi, että jos Suomeen ja Ruotsiin hyökätään niiden liittymisprosessin aikana, Puola tulee niiden avuksi”, hän sanoi puhuessaan Varsovassa ajatushautomon johtamassa Strategic Ark -konferenssissa.

Päättäessään yli puoli vuosisataa kestäneen sotilaallisen puolueettomuuden nämä kaksi maata jättivät keskiviikkona virallisesti hakemuksensa liittyä sotilasliittoon vastauksena Venäjän käymään hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan.

Natoon liittymiselle ei ole virallista aikataulua, mutta uusien maiden on suoritettava useita vaiheita. Liittyvien maiden on osallistuttava virallisiin liittymisneuvotteluihin sotilasliiton päämajassa Brysselissä ja toimitettava ”sitoutumisjulistukset”.

Vaikka Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on vihjannut, että Suomen ja Ruotsin hakemuksia voitaisiin ”nopeuttaa”. Analyytikot sanovat, että prosessi voi silti kestää useita kuukausia.

Puola olisi valmis rakentamaan uusia Nato-tukikohtia

Turkki on myös luvannut estää näiden kahden Pohjoismaan liittymishakemukset, sillä se on syyttänyt Suomea ja Ruotsia kurdiryhmien tukemisesta, joita Ankara pitää terroristijärjestöinä. Kaikkien Naton jäsenten on hyväksyttävä ehdokasmaa yksimielisesti, ennen kuin se voi liittyä liittoon.

Britannia on myös luvannut antaa sotilaallista apua Suomelle ja Ruotsille, jos ne joutuvat hyökkäyksen kohteeksi jäsenyyteen siirtymisen aikana. Britannian pääministeri Boris Johnson allekirjoitti viime viikolla kahdenväliset turvallisuussopimukset näiden kahden maan kanssa.

Konferenssissa Morawiecki vaati myös pysyvien Naton tukikohtien perustamista liittouman itäiselle sivustalle ja sanoi: ”Puola on valmis rakentamaan tällaisia tukikohtia”.

Puolan pääministeri myös haukkui Venäjää ”terroristeiksi” ja kehotti länsimaita jatkamaan Moskovan ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin eristämistä.

Lähde: Politico