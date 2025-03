Ruotsalaiset suuryritykset vaativat maahanmuuton lisäämistä

Suurten yritysten etujärjestö, Ruotsin Yrittäjien keskusliitto, vaatii Tidön hallitusta varmistamaan, että maahanmuutto kolmannesta maailmasta lisääntyy entisestään. Samalla se uskoo, että väestönvaihto jatkuu myös tulevaisuudessa – riippumatta siitä, mitä poliitikot väittävät.

Ruotsin Yrittäjien keskusliitto ajaa edelleen niin sanotun työperäisen maahanmuuton lisäämistä ja vastustaa hallituksen suunnitelmia sääntöjen tiukentamisesta.

Etujärjestö varoittaa, että kolmannesta maailmasta tulevien matalapalkkaisten maahanmuuttajien väheneminen voisi vaikuttaa sekä Ruotsin teollisuuteen että ravintola-alan halvan työvoiman tarpeeseen.

Työvoimapolitiikka 2.0

”Tarvitsemme työvoimapolitiikka 2.0:n”, sanoo Ruotsin Yrittäjien keskusliiton varatoimitusjohtaja Karin Johansson Dagens Nyheterille ja toteaa, että Ruotsi ei voi olla tyytyväinen omaan työvoimaansa.

Hallitus on aiemmin nostanut työperäisten maahanmuuttajien palkkarajaa 80 prosenttiin mediaanipalkasta, joka on nyt hieman yli 28 000 kruunua (2 500 EUR). Seuraava suunniteltu korotus, joka tulee voimaan vuonna 2025, nostaa tason 100 prosenttiin mediaanipalkasta, joka vastaa 36 500 kruunua (3 300 EUR). Tavoitteena on kuulemma vähentää matalan ammattitaidon maahanmuuttoa ja vahvistaa ruotsalaisten työntekijöiden suojelua.

Ruotsin Yrittäjien keskusliitto vastustaa kuitenkin korotuksia ja varoittaa, että korkeammat palkka- ja ammattitaitovaatimukset voivat iskeä pahasti suuryrityksiin. Järjestö väittää uudessa raportissaan, että Ruotsi on vaarassa menettää vuosittain 30 miljardia kruunua BKT:ta (2,7 mrd. EUR) ja saada vähemmän verorahoja niin sanottuun hyvinvointiin, jos massamaahanmuuttoa vähennetään.

Johansson vetoaa kasvavaan vanhusväestöön perusteluna sille, että Ruotsin on yksinkertaisesti tuotava lisää ulkomaalaisia työntekijöitä pitääkseen yllä taivaanrannan korkeita verotulojaan. Hän ei näe muuta ratkaisua. Lakisääteinen työajan lyhentäminen ei ole ”vaihtoehto”, hän sanoo.

Samaan aikaan Timbron johtaja uskoo, että poliitikoilta puuttuu pitkän aikavälin strategia ja että Ruotsin väestöongelmat voidaan ratkaista vain lisäämällä maahanmuuttajia ja työtä.

”Jos haluamme tosissamme, että Ruotsi kilpailee maailmanlaajuisesti ja selviytyy väestörakenteen muutoksesta, meidän on uskallettava sanoa, että työperäinen maahanmuutto on osa ratkaisua. Vähemmän työtunteja, vähemmän työperäisiä maahanmuuttajia ja enemmän vanhuksia on yhtälö, joka ei toimi”, Johansson sanoi DN:lle.

Lähde: Dagens Nyheter, Fria Tider

Lue lisää aiheesta: