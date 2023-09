Saksan hallitusta syytetään tietojen manipuloinnista, joka viittaa ”äärioikeistolaisten hyökkäysten lisääntymiseen pakolaiskoteihin”

Uutistoimisto Niusin tutkimusraportissa vain yksi Saksan sisäministeriön mainitsemista 80 tapauksesta, joissa oikeisto on hyökännyt asuttuja pakolaisasuntoja vastaan, luokitellaan aidoksi.

Saksan liittovaltion sisäministeriötä on syytetty siitä, että se on liioitellut epäiltyjen ”äärioikeistolaisten” tekemien hyökkäysten määrää vastaanottokeskuksia vastaan.

Saksalaisen uutistoimisto Niusin tutkimuksessa todettiin, että sisäministeri Nancy Faeserin ministeriön vuoden 2023 alkupuoliskolla ilmoittamista 80 tapauksesta vain kahdeksan oli ollut suoria hyökkäyksiä asuttuja turvapaikkamajoituksia vastaan, ja vain yhden tapauksen syyksi oli ilmoitettu tunnettu epäilty, jolla oli oikeistosympatioita.

Nius julkaisi maanantaina tutkimuksensa tulokset, kun se oli keskustellut asianomaisten paikallisten poliisilaitosten ja syyttäjien kanssa selvittääkseen liittovaltion ministeriön lukuihin sisältyvien yksittäisten tapausten tosiseikat.

Uutistoimiston vahvistamista kahdeksasta pakolaisasuntoihin kohdistuneesta hyökkäyksestä kuudessa tapauksessa ei ollut tunnettua epäiltyä, mutta kaikki tapaukset oli kuitenkin liitetty ”äärioikeistolaisiin” tekijöihin. Viidessä hyökkäyksessä oli kyse ikkunoiden rikkomisesta ja yhdessä tapauksessa oli kyse tuhopoltosta. Viimeisimmässä vahvistetussa hyökkäyksessä epäilty oli Syyrian kansalainen, joka hyökkäsi libanonilaisen turvamiehen kimppuun vastaanottokeskuksen ulkopuolella, ja sisäministeriö niputti hänet ”äärioikeistolaisten” ryhmään.

Tämä tarkoittaa sitä, että 90 prosenttia tapauksista, joita ministeriö väittää oikeiston hyökkäyksiksi vastaanottokeskuksia vastaan, ei koskenut asuttuja majoituspaikkoja, ja vain yksi 80 tapauksesta oli oikeiston epäiltyjen tekemä vahvistettu hyökkäys asuttuun vastaanottokeskukseen. Tämä tapaus liittyy Teterowissa 6. kesäkuuta sattuneeseen tapaukseen, jossa kolme humalaista Saksan kansalaista hyökkäsi vartijan kimppuun ja sytytti ilotulitteita turvapaikanhakijoiden majoittamiseen käytetyissä tiloissa.

Nius tarjoaa yhteenvedon jokaisesta ministeriön yksityiskohtaisesti kuvaamasta tapauksesta. Suurimmassa osassa tapauksista ei ole tiedossa epäiltyä, mutta ne on leimattu oikeistohyökkäyksiksi, kun taas muita hataria kytköksiä, joita käytetään tapausten luokittelemiseksi esimerkeiksi ”äärioikeistolaisuudesta”, ovat esimerkiksi graffitien maalailu asumattomiin vastaanottokeskuksiin. Yhdessä tapauksessa saksalaisen epäillyn kerrotaan antaneen ”kiihottavia lausuntoja” toista kansallisuutta olevaa henkilöä kohtaan.

Eräässä tapauksessa 59-vuotias, joka loukkasi poliisia Schleusingenin mielenosoituksessa 10. toukokuuta, sisällytettiin lukuihin, vaikka kaupungissa ei ole vastaanottokeskusta eikä siellä ole ollut pakolaismajoitusta tai turvapaikanhakijoita.

Vastaavasti 26. kesäkuuta turvapaikanhakijoihin kohdistuneessa äärioikeistolaisessa” tapauksessa oli kyse jäteastian sytyttämisestä tuleen Beckumissa, jonka paikallinen poliisi ilmoitti olleen ”lähellä turvapaikkamajoitusta”. Viranomaiset kertoivat Niusille, että ”rakennuksille tai ihmisille ei aiheutunut vahinkoa” ja ”epäiltyä ei ole vieläkään”.

Tutkinta on ristiriidassa Saksan liittovaltion ministerin Nancy Faeserin ajaman narratiivin kanssa. Faeser on hiljattain yrittänyt yhdistää pakolaisvastaisten mielialojen nousun Vaihtoehto Saksalle (AfD) -puolueen suosion kasvuun, joka on tällä hetkellä mielipidemittauksissa toisena.

Faeser nimitti puoluetta kesäkuussa ”henkisiksi tuhopolttajiksi, jotka valmistelevat maaperää väkivallalle”, ja kertoi toimittajille Berliinissä, että ”äärioikeistolaisuus on edelleen jatkuva haaste, sillä se on suurin demokraattista yhteiskuntajärjestelmää uhkaava ääriliike”.

Niusin tutkimus leimasi tilastot, joita hänen yksikkönsä käytti väitteidensä perustelemiseksi, ”törkeän virheellisiksi ja täysin perättömiksi” ja ne ”antavat täysin vääristyneen kuvan todellisuudesta”.

Lähde: Remix