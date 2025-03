Somalialainen maahanmuuttaja kaipaa takaisin Somaliaan: ”Jokaisessa maassa pitäisi olla oma alkuperäisväestö ja kaikki pysyvät omissa maissaan”

Ruotsissa asuva somalivaikuttaja Momo kertoo, miten paljon hän nautti Somaliasta vieraillessaan kotimaassaan – ja että hän muuttaisi mielellään takaisin kotiin, jos vain saisi ensin enemmän rahaa.

”Jos jokaisessa maassa on oma alkuperäisväestö ja kaikki asuvat omassa maassaan, tuntuu mielestäni paremmalta”, hän sanoo.

Momo kertoo YouTubessa julkaistussa ruoanlaitto-ohjelmassa, jonka juontajana on Jonas Fagerström, kuuden kuukauden matkasta Somaliaan vuonna 2020.

”Tiedätkö, mitkä olivat fiilikseni Somaliasta? Minun on nyt oltava täysin rehellinen. Ensimmäistä kertaa elämässäni ajattelin: Tältäkö se tuntuu? Menin apteekkiin. Siellä työskenteli somalialainen. Kävin taksitolpalla, ravintoloissa. Siellä työskenteli vain somaleja. En ole koskaan kokenut sitä tunnetta, että kaikki yhteiskunnassa ovat vain somaleja.”

Momon oikea nimi on Mohamed Alikar, ja hän pyörittää YouTube-kanavaa ”Life Of Momo”, jolla on lähes 100 000 tilaajaa. Hän kuvailee, kuinka hyvältä hänestä tuntui seurustella maanmiestensä kanssa kotimaassaan.

Momo jatkaa, että kaikki olisi niin paljon paremmin, jos kaikki ihmiset pysyisivät omissa maissaan ja omissa oloissaan.

”Kaikissa tilanteissa kaikki olivat somaleja. Tuntui vähän siltä, että näin elämän todella pitäisi olla. Jos jokaisessa maassa on alkuperäisväestö ja kaikki asuvat omassa maassaan, niin minusta tuntuu paremmalta, Momo sanoo ja jatkaa:

”Vaikka Somalia ei olisikaan niin kauniisti rakennettu ja vakaa, olo tuntui silti pirun hyvälle. En tiedä johtuuko se siitä, että kaikki näyttävät samalta kuin minä.

Kun Fagerström kysyy, haluaisiko hän muuttaa kotiin, Momo vastaa päättäväisesti:

”Haluan muuttaa sinne. Jos olen taloudellisesti vahvoilla kuten isäni, niin että voin todella olla ja asua siellä eikä minun tarvitse stressata itseäni kuoliaaksi.

Hän korostaa, että raha on ainoa asia, joka estää häntä muuttamasta kotiin. ”Somalian turvallisuustilanne ei ole nykyään enää vaarallinen, ja se muuttuu vuosi vuodelta turvallisemmaksi”, Momo sanoo.

Momo on aiemmin kritisoinut gangsterien ryöstöretkiä ja niiden yhteiskunnallisia seurauksia.

Lähde: Fria Tider

