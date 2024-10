Vaikka nuoret monissa Euroopan maissa, kuten Saksassa ja Ranskassa, valitsivat viime vaaleissa populistisen oikeiston, ajatushautomo väitti, että syntyperäisten eurooppalaisten poliitikkojen ylivoima EU:n parlamentissa voi heikentää ”nuorten” tukea globalistiselle poliittiselle hankkeelle.

”Nuoret äänestäjät eivät kannata unionia, ellei sen parlamentin väestörakenne muistuta enemmän Euroopan jalkapallomaajoukkueita, joista osa koostuu suurelta osin afrikkalaista syntyperää olevista pelaajista”, todetaan ajatushautomon raportissa, jota rahoittaa osittain kosmopoliittinen juutalaismiljardööri George Soros.

Otsikolla ”Tervetuloa Barbielandiin: ”Euroopan tunnelmat sotien ja vaalien vuonna”, raportissa verrataan EU:ta Greta Gerwigin elokuvan 2023 nimettyyn paikkaan, ”joka on taipuvainen pitämään itseään täydellisempänä kuin se todellisuudessa on”.

Sen sijaan, että osoitettaisiin suurimmassa osassa Eurooppaa vihaa aiheuttavat politiikat, kuten löyhät ulkorajavalvontatoimenpiteet ja ohjelmat, joiden tarkoituksena on hajauttaa kolmannen maailman maahanmuuttajat kaikkialle Eurooppaan, tai Brysselin pitäminen liian byrokraattisena ja elitistisenä, ECFR väittää, että mantereen vaaleilla valittujen edustajien etnisen monimuotoisuuden lisääminen on keino palauttaa luottamus EU:hun ja rakentaa luottamusta EU:hun.

”EU:n ”valkoisuus” – jota jotkut tarkkailijat ovat arvostelleet jo jonkin aikaa – oli viime eurovaaleissa ”täysin esillä”, todetaan raportissa ja väitetään, että ”tämä on ”sokea piste” eurofiileille, jotka haluavat vetää alueen kansat yhä tiiviimpään unioniin”.

Toisin kuin aivoriihi väittää, arkkiskeptikko Nigel Farage – joka johti Britannian EU-eroa ajavaa liikettä – on usein väittänyt, että hänen massamaahanmuuttoa vastustava Brexit-puolueensa toi vuoden 2019 europarlamenttivaalien jälkeen ”monimuotoisimman” ryhmän europarlamentaarikkoja unionin lainsäätäjiin.¨

