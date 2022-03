Taksikuskille sakkoja seksuaalisesta ahdistelusta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan Hakan Yücesoyn 60 päiväsakkoon seksuaalisesta ahdistelusta.

Asianomistaja on noussut Yücesoyn kuljettaman taksin kyytiin Helsingissä ja pyytänyt tätä ajamaan Tikkurilaan. Asianomistaja on pyytänyt päästä matkalla käymään McDonaldsissa. Asianomistajan mukaan matka on kestänyt kauan. Yücesoy oli komntanut asianomistajaa siirtymään etuistuimella tämän saatua ruokansa, ja laittanut kätensä useamman kerran asianomistajan mekon alle reiden sisäpuolelle, vaikka asianomistaja oli kieltänyt. Yücesoy oli ehdottanut että hän ajaisi metsään 15 minuutiksi. Asianomistajan mielestä auto oli liikkunut oudoilla reiteillä ainakin tunnin. Asianomistaja oli ollut peloissaan ja pyytänyt Yücesoyta viemään hänet Tikkurilaan. Asianomistaja pääsi lopulta haluamaansa paikkaan.

Hakan Yücesoy velvoitettiin 360 euron sakkorangaistuksen lisäksi korvaamaan asianomistajalle seksuaalisen ahdistelun aiheuttamasta kärsimyksestä 1.000,00 euroa ja terapiakuluista aiheutuneista kustannuksista 1.500 euroa ja mainituille määrille korkolain 4 § 1 momentin mukaista korkoa 1.1 .2020 lukien, sekä oikeudenkäyntikuluista 3.076,60 euroa ja mainitulle määrälle korkolain 4 § 1 momentin mukaista korkoa 16.4.2022 lukien.