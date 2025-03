Tanskan sosiaalidemokraattien johtajalle syytteet lapsipornon hallussapidosta – kotona oli lapsiseksinukke

Tanskan entinen talousministeri Henrik Sass Larsen – Tanskan sosiaalidemokraattien keskeinen vaikuttaja – on saanut syytteen lapsipornon hallussapidosta. Häntä epäillään myös kielletyn lapsiseksinuken hallussapidosta.

Tanskan entinen talousministeri ja johtava sosiaalidemokraatti Henrik Sass Larsen on saanut syytteen lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvän materiaalin hallussapidosta. Häntä epäillään myös kielletyn lapsiseksinuken hallussapidosta, kertoo Berlingske.

Syyte koskee yli 6 200 kuvaa ja 2 200 videota törkeästä lasten hyväksikäytöstä. Ex-ministeri kuitenkin kiistää rikoksen täysin.

”En ole koskaan vahingoittanut lasta”, hän sanoo Berlingsken mukaan lausunnossaan.

Sass Larsen on aiemmin yrittänyt saada nimensä salassa pidettäväksi oikeusprosessissa, mutta nyt hänen asianajajansa on ilmoittanut, että he eivät enää pyydä nimikieltoa.

Tapaus herättää kohua Tanskassa, jossa Sass Larsen on aiemmin ollut keskeisessä roolissa hallituksessa ja sosiaalidemokraateissa.

Lähde: Berlingske

