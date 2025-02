Terrori-isku Itävallassa – yksi kuoli, neljä loukkaantunut

23-vuotias syyrialainen maahanmuuttaja puukotti viittä ihmistä samalla huutaen ”Allahu Akbar”, minkä seurauksena 14-vuotias poika kuoli.

Itävallassa Villachissa 23-vuotias mies puukotti lauantaina umpimähkään ohikulkijoita. Yksi 14-vuotias teini-ikäinen sai surmansa. Poliisin mukaan myös neljä muuta ihmistä loukkaantui. Uhrit olivat kaikki miehiä – kaksi loukkaantui lievästi ja kaksi vakavasti.

Joukkopuukotus tapahtui iltapäivällä noin kello 16:n aikaan kaupungin keskustassa. Poliisin mukaan hyökkääjä on Syyrian kansalainen, jolla on oleskelulupa Itävallassa. Ruokakuljettaja törmäsi puukottajaan ja pysäytti hänet.

Alustavien tietojen mukaan epäilty ei ollut aiemmin poliisin tiedossa. Terrori-isku tapahtuu vain muutama päivä Münchenin iskun jälkeen.

Kuvan lähde: Heute.

Sisäministeriö on aktivoinut Villachin keskustassa tapahtuneeseen väkivaltarikokseen liittyvien videoiden ja valokuvien latauspalvelun. ”Kaikki yksityishenkilöt voivat ladata tälle alustalle tallentamiaan havaintoja tai videoita tai valokuvia rikoksesta tai sen lähiympäristöstä sekä kaikki muut epäilyttävät tallentuneet havainnot”, ilmoitti Kärntenin osavaltion poliisiosasto.

Poliitikot ”syvästi järkyttyneitä”

Kuvernööri Peter Kaiser (SPÖ) oli ”syvästi järkyttynyt”: ”Tästä uskomattomasta julmuudesta on oltava ankarimmat seuraukset!”. Olen aina sanonut hyvin selvästi ja yksiselitteisesti: kaikkien Kärntenissä ja Itävallassa asuvien on kunnioitettava lakia ja noudatettava sääntöjämme ja arvojamme. Niiden rikkojien on kohdattava ankarimmat seuraukset, heidät on tuomittava, vangittava ja karkotettava! Syvin osanottoni kuvernöörinä ja ennen kaikkea henkilökohtaisesti isänä osoittaa syvää myötätuntoa surmansa saaneen nuoren miehen perheelle.”

”Me vapauspuolueen jäsenet olemme jo vuosia varoittaneet näistä olosuhteista, jotka ovat syntyneet ÖVP:n johtaman yhtenäisyyspuolueen kohtalokkaan turvapaikkapolitiikan vuoksi, ja olemme ainoa puolue, joka vaatii välitöntä turvapaikkakieltoa ja ulkomaalaisten rikollisten johdonmukaista karkottamista”, sanoi Kärntenin FPÖ:n osavaltiopuolueen puheenjohtaja Erwin Angerer.

Ala-Itävallan varakuvernööri Udo Landbauer (FPÖ) sanoi: ”Villachin nykyisen veriteon kaltaiset kertomukset ovat yksinkertaisesti sietämättömiä ja seurausta viime vuosien täysin vääränlaisesta maahanmuuttopolitiikasta. Kyseessä on ÖVP:n sisäministerin täydellinen epäonnistuminen”.

