Texas pakottaa murrosikäisen sukupuolenvaihtoon

Texasia on tottunut pitämään konservatiivisena osavaltiona. Siksi onkin yllättävää, että Yhdysvaltojen historian mahdollisesti järkyttävin laillistettu lapsen kaltoinkohtelu on noussut maan valtakunnallisiin otsikoihin nimenomaan Texasista. Suomen valtamedia ei ole kirjoittanut sanaakaan tapauksesta, jossa Texasin osavaltio on antanut äidille luvan pakottaa lapsensa sukupuolenvaihtoon – vastoin lapsen omaa tahtoa.

Oikeustapaus etenee hitaasti, kuten tämän kokoluokan tapaukset yleensä. Vielä ei ole tietoa, aiotaanko tapausta käsitellä korkeimmassa oikeudessa. Koko tämän ajan lapsi, James Younger, ehtii kasvaa nopeaa tahtia ja hänen kehityksensä vääristyä peruuttamattomasti.

Jamesin äiti Anne Georgulas alkoi kertoa Jamesille tämän olevan tyttö lapsen ollessa leikki-ikäinen. Myöhemmin James on usein nähty vaaleanpunaiseen mekkoon puettuna, ja hänen äitinsä on vaatinut, että häntä kutsutaan koulussa nimellä ”Luna”. Forbes on uutisoinut, että ”Texas pelkää 7-vuotiasta transsukupuolista tyttöä”. Ei, texasilaiset eivät pelkää lasta, vaan lapsen kaltoinkohtelun sallivaa Texasin osavaltiota.

Oikeuskäsittelyt alkoivat pian sen jälkeen, kun äiti oli aloittanut lapsensa manipuloinnin. Jamesin isä, Jeff Younger, sai pienen voiton vuonna 2019, kun oikeus päätti, että äidillä ja isällä on tasavertainen oikeus päättää lapsensa huollosta ja lääkityksestä. Isän mukaan lapsi ei hänen seurassaan osoittanut koskaan mitään merkkejä siitä, että haluaisi olla tyttö. Äiti oli yrittänyt estää lasta tapaamasta isäänsä, sukupuolikysymys keskiössä, vaikka ex-pariskunnalla oli ilmeisesti ollut myös avioeron aikana riitoja. Isän mukaan äiti on sähköpostitse ilmaissut halunsa lapsensa peniksen irtileikkaamiseen.

Vuonna 2020 oikeuslaitos teki täyskäännöksen ja päätti antaa äidille täydet oikeudet päättää lapsensa transhoidoista, kuten murrosiän estolääkityksestä ja ”psykoterapiasta”. Lapsen isä määrättiin myös maksamaan 5000 dollaria kuussa ”perheterapiasta”. Tuolloin 8-vuotias James oli itse vastustanut sukupuolenvaihto-operaatiota useaan otteeseen. Isän mukaan James vihaa sitä, että häntä kohdellaan tyttönä.

Vuonna 2021 oikeus päätti luovuttaa lapsen huoltajuuden yksin äidille, mutta kielsi murrosiän estolääkitykset ja transleikkaukset. Lapsen psykologinen pakkotransitiointi kuitenkin jatkuu edelleen.

Viime aikoina tapaukseen liittyvää todistusaineistoa sekä SaveJames.com-sivusto on kadonnut mystisesti. Syytä tähän ei tiedetä. Facebookista kuitenkin edelleen löytyy ”Save James” -niminen sivu.

Video, jossa tuolloin 3-vuotias James kertoo olevansa tyttö, koska äiti on niin käskenyt, on piilotettu katsojien nähtäviltä. Breitbart kuitenkin ehti tallentaa transkription videon sisällöstä ennen sen katoamista:

On his Save James website, which serves as a crowdfunding site, Jeffrey Younger, the father of now seven-year-old James, features a video he recorded of his son at age three. In the video, Younger asks his son, “You’re a boy, right?”

“No,” James replied. “I’m a girl.”

“Who told you you’re a girl?” the father asked.

“Mommy,” the boy responded.

“So, Mommy told you you’re a girl?” Younger asked.

“Uh huh,” James said.

In response to his father’s questions, James said his mother puts dresses on him, paints his nails, and puts hair clips in his hair.

“She tells me I’m a girl,” James said.

“Do you think you’re a girl?” Jeffrey asked his son.

“Uh huh,” the boy replied.

