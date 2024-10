USA: Presidentinvaalien pienpuolueitten ehdokkaat

Yhdysvallat valitsee uuden presidentin väistyvän Joe Bidenin tilalle reilun kuukauden kuluttua, sunnuntaina 5.11.2024.

Vaalit käydään republikaanien Donald Trumpin, ja demokraattien Kamala Harrisin välillä, mutta presidentiksi pyrkii myös parikymmentä pienpuolueitten tai sitoutumatonta ehdokasta. Heidän mahdollisuutensa tulla valituksi Yhdysvaltain presidentiksi ovat lähinnä teoreettiset, sillä Trumpin ja Harriksen takana on yli 98% äänestäjistä. Yhdysvaltain laki kuitenkin sallii myös sitoutumattomien ja niin kutsuttujen ”kolmannen puolueen” ehdokkaitten olevan ehdolla presidentinvaaleissa.

Pienpuolueitten sekä sitoutumattomia presidenttiehdokkaita on jokaisissa Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa, mutta viimeksi kahden pääpuolueen ulkopuolisella ehdokkaalla oli teoreettista suurempi mahdollisuus tulla valituksi vuonna 1992. Sitoutumaton presidenttiehdokas, miljardööri Ross Perot jäi kuitenkin rannalle. Perot sai lähes 20 miljoonaa ääntä.

Vuoden 2024 Yhdysvaltain presidentinvaaleissa on ehdokkaana muun muassa Piraattipuolueen Vermin Supreme, sitoutumaton Lucifer ”Justin Case” Everylove, Sosialistisen tasa-arvopuolueen Joseph Kishore, Sosialistisen työväenpuolueen Rachele Fruit, Sosialismin ja vapauden puolueen Claudia de la Cruz, sitoutumaton Shiva Ayyadurai sekä lukuisa joukko muita poliittisen kartan eri laidoilta.

Vaaleissa suosituimmat pienehdokkaat ovat tiettävästi libertaaripuolueen Chase Oliver, sekä Vihreän puolueen Jill Stein.

Pienpuolueitten sekä sitoutumattomat ehdokkaat ovat usein eksentrisiä taiteilijaluonteita tai varakkaita liikemiehiä. Useimmat ymmärtävät, että heidän ehdokkuutensa Yhdysvaltain presidentiksi on käytännössä symbolista. Monille ehdokkuus on mahdollisesti taiteellinen performanssi tai jopa vitsi. Joukossa on myös talouden asiantuntijoita.

Pienpuolueitten ehdokkaitten joukossa on ollut vahva suomalaisedustus. Yhdysvaltain kommunistipuolueen johtaja Gus Hall (1910-2000) pyrki presidentiksi kaikkiaan neljä kertaa 1970- ja 1980-luvuilla. Vuoden 2012 presidentinvaaleissa Cherie Honkala (s. 1963) oli Vihreän puolueen varapresidenttiehdokas.

Lähde Wikipedia