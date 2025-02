Vasemmistojohtaja: ”Kyllä, meneillään on suuri väestönvaihto!” – vaatii rotujen sekoittumista

Ranskan vasemmistojohtaja Jean-Luc Mélenchon järkytti myöntämällä avoimesti sen, mitä tiedotusvälineet ovat pitkään pitäneet ”äärioikeistolaisena salaliittoteoriana” – nimittäin väenvaihdon. Samalla hän sanoo, että Ranskasta on tulossa rodullisesti sekoittunut ”kreolikansa” – ja että tämä on pelkästään myönteinen kehitys.

”Maassamme joka neljännellä ihmisellä on ulkomaalainen isovanhempi. 40 prosenttia väestöstä puhuu vähintään kahta kieltä. Meistä on määrä tulla kreolikansa, ja se on paljon parempi! Olkoon nuori sukupolvi suuri väestönvaihtaja vanhalle sukupolvelle!”, Mélenchon julisti hurraavalle väkijoukolle Toulousessa.

Termi ”kreoli” määritellään eurooppalais-afrikkalaista alkuperää olevaksi ihmiseksi, joka on sekoittunut, yleensä Karibian alueella. Toisin sanoen Mélenchon puhuu avoimesti väestövaihdosta, jossa ranskalaiset korvataan sekoittuneella ja alkuperältään epämääräisellä väestöllä.

Lisäksi Mélenchon väittää, että maahanmuuttajia tarvitaan ”parantamaan Ranska rasismin haavoista”. Hän käytti myös vallankumouksellista kieltä puhuessaan uuden sukupolven ”soihdunkantajista”, jotka ajavat muutosta.

Le Journal du Dimanche-lehden kolumnisti Arnaud Benedetti huomauttaa, että Mélenchon ei ole koskaan aiemmin ollut näin avoin aikeistaan.

”Tällä kertaa tavoite paljastuu ilman hämäräperäisyyttä, kirkkaan selkeänä. Hän paljastaa horisonttinsa ja päämääränsä”, Benedetti kirjoittaa ja huomauttaa, että Mélenchonin vihollinen on ranskalainen perinne ja menneisyys.

Toisessa puheessaan Mélenchon korosti kantaansa:

”Kyllä, herra Zemmour, meneillään on suuri väestönvaihto”, hän sanoi voitokkaasti ja jatkoi:

”Kyse on seuraavasta sukupolvesta, joka ei koskaan tule olemaan samanlainen kuin edellinen.

Mélenchon puolusti myös ajatusta maahanmuuttajien sijoittamisesta Ranskan maaseudulle osana strategiaansa, jolla hän pyrkii houkuttelemaan äänestäjiä sekä maahanmuuttajayhteisöstä että ranskalaisista, jotka ovat etääntyneet perinteisestä Ranskasta ja ranskalaisesta kansasta.

Maahanmuuttajavastaisen Kansallisen liittouman (RN) kansanedustaja Frank Allisio sanoo, että Mélenchonin liike on ”sekä provokaatio että hänen vakaumuksensa ilmaus”.

”Hän ei ainoastaan tue teoriaa suuresta väestövaihdosta, vaan hän myös haluaa toteuttaa sen”, Allisio sanoi Europe 1:lle.

Lähde: Remix News

