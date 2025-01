”Voimamme on määrässä – muslimit voivat käyttää valtaa Euroopassa lisäämällä syntyvyyttään”, kirjoittaa vaikutusvaltainen muslimi

Sapience-instituutin muslimivaikuttaja Mohammed Hijab on kehottanut lisäämään muslimien syntyvyyttä, jotta he voisivat vaikuttaa Euroopan politiikkaan. Hijab on osallistunut useisiin keskusteluihin korkean profiilin henkilöiden, kuten Jordan Petersonin, kanssa, ja hänet tunnetaan islamin puolestapuhujana X:ssä, joka on kerännyt hänelle lähes puoli miljoonaa seuraajaa.

”Jos lisäämme syntyvyyttä, muslimeja on varmasti 10 prosenttia Britannian ja 20 prosenttia Ranskan väestöstä vuonna 2050 huolimatta kaikista maahanmuuttopoliittisista muutoksista”, hän sanoo.

”Me emme ole sionistilobbaajia, meidän vahvuutemme ei ole kyvyssämme vaikuttaa poliitikkoihin, meidän vahvuutemme on lukumäärämme”, hän kirjoitti.

Hijabin twiitti sai yli 7 miljoonaa katselukertaa ja synnytti tuhansia kommentteja.

If we increase our birthrates Muslims can be assured to be 10% of Britain and 20% of France (population) in 2050 despite any policy changes in immigration. We are not the Zionist lobby our strength is not in our ability to influence politicians our strength is in our numbers.

Hijab on myös hyökännyt aktiivisesti Elon Muskia vastaan. Vastauksena Muskin twiittiin, jossa Musk käsitteli isoäitiään ja sitä, miten tämä olisi voinut joutua aasialaisen grooming-jengin uhriksi, hän kirjoitti: ”@elonmusk, älä kerro meille elämäntarinaasi. Lännen muslimit, menkää naimisiin ja hankkikaa monta lasta. Yrittäkää ja pyrkikää vähintään viiteen, sitä nämä hauraat äärioikeistolaiset muslimien vastustajat vihaavat eniten.”

My British grandmother, Cora Amelia Robinson, was an important part of my childhood. She was very strict, but also kind and I could always count on her.

She grew up very poor in England during the Great Depression only to be bombed in WW2. To earn money for food, she cleaned…

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2025