Yhdysvallat: Juutalaisen lapsikaupparingin takana olevat kultin jäsenet tuomittiin seksuaalirikoksista

New Yorkissa kolme veljestä on tuomittu kukin yli kymmeneksi vuodeksi telkien taakse lapsikaupasta. Veljekset johtivat iljettävää seksikulttia, jota monet kutsuvat ”juutalaiseksi talebaniksi”, kertovat Yhdysvaltain liittovaltion viranomaiset.

Tuomiot päättivät vuosia kestäneen kidnappausjutun, joka alkoi New Yorkista ja päättyi Meksikoon.

Liittovaltion valamiehistö tuomitsi maaliskuussa 34-vuotiaan Yakov Weingartenin, 28-vuotiaan Shmiel Weingartenin ja 36-vuotiaan Yoil Weingartenin syytteisiin kidnappauksesta ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Keskiviikkona tuomari langetti Yakoville ja Shmielille 14 vuoden tuomion kammottavista rikoksista, kun taas Yoil sai vain 12 vuoden tuomion.

Tapauksen taustalla on 14-vuotiaan Yante Tellerin ja hänen 12-vuotiaan veljensä, Chaim Tellerin, sieppaus vuonna 2018 heidän kodistaan Woodridgessa, New Yorkissa. Syyttäjät väittivät, että kidnappaus tehtiin sen jälkeen, kun lasten äiti Sara Helbrans oli paennut ultraortodoksisesta Lev Tahor -yhteisöstä – kansainvälisesti paheksutusta fundamentalistisesta kultista – joka toimii useiden maiden, kuten Guatemalan maaseudun varjossa.

Kidnappausoperaatioon kerrottiin sisältyneen taidokkaita valeasuja, väärennettyjä asiakirjoja ja salattuja viestintäsovelluksia. Yante, joka oli tuolloin vain 12-vuotias, järjestettiin naimisiin 18-vuotiaan kanssa. Kolmen viikon etsintöjen jälkeen, joihin osallistui satoja kansainvälisiä lainvalvontaviranomaisia, lapset löydettiin lopulta Tenango del Airesta Meksikosta ja palautettiin turvallisesti äidilleen.

Eivät katuneet tekojaan ja vähättelivät tapausta: ”Antisemitistinen hyökkäys”

Oikeudessa sisarusten ei sanottu katuvan tekojaan, ja he vähättelivät tapausta antisemitistisenä hyökkäyksenä heidän uskonnollista ryhmäänsä vastaan. Yoil ja Yakov uskoivat vakaasti, että Toora hyväksyi heidän tekonsa. Rikosten vakavuudesta huolimatta tunnistamaton uhri todisti veljesten puolesta, joka väitti heidän vangitsemisensa ”aiheuttavan hänelle ahdistusta”.

”Weingartenin veljesten tuomitseminen asettaa heidät vastuuseen lasten sieppaamisesta äidiltään keskellä yötä, myös siinä tarkoituksessa, että lapsi pakotettaisiin seksuaaliseen suhteeseen aikuisen kanssa.” Tämän jälkeen hän korosti toimistonsa sitoutumista lasten suojeluun ja heitä hyväksikäyttävien syytteeseenpanoon.

Lev Tahor, erityisen kauhistuttava juutalaisen ääriajattelun lahko, perustettiin Jerusalemissa vuonna 1987, ja sillä on nyt juuret Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa. Lahkon sanotaan järjestävän lapsiavioliittoja alaikäisten ja aikuisten välillä, pakottavan lapsia synnyttämään ja salaamaan ikänsä muilta kuin juutalaisilta ja jopa järjestävän väkivaltaisia julkisia ruoskimisia.

”Lev Tahorin johtajat opastivat lapsimorsiamia synnyttämään vauvat kotonaan sairaalan sijasta, jotta äitien nuori ikä voitaisiin salata ulkopuolisilta”, todetaan New Yorkin eteläisen piirikunnan antamassa lausunnossa.

Lev Tahorin oppeihin on sisällytetty ryhmän ”puhdasoppiseksi juutalaisuudeksi” kuvailtu äärimmäinen pitäytyminen ikivanhoihin tapoihin ja rituaaleihin, jotka edellyttävät, että esipuberteettiset tytöt pukeutuvat burkan kaltaisiin peittäviin vaatteisiin ja että uskonnolliset ”opinnot” vievät valtaosan päivästä. Se on myös tiukasti ”anti-sionistinen” siinä mielessä, että heidän mielestään kaikkien juutalaisten pitäisi pysyä maanpaossa Messiaan paluuseen asti.

Mayat vaatineet hallitusta poistamaan kultin maastaan

Liittovaltion viranomaiset ovat väittäneet, että Lev Tahorin lasten hyväksikäyttö on niin hirvittävää, että se johtaa usein siihen, että jäsenet pakenevat kultista paremman elämän toivossa. Heidän toimintansa on myös heikentänyt suhteita Guatemalan alkuperäiskansoihin mayoihin, jotka kerran vaativat hallitusta poistamaan heidät fyysisesti maasta, koska he olivat tyrkyttäneet uskontoaan ja tapojaan alkuperäiskansoille.

”Rabbin puhe joka aamu kestää joskus kuusi tai seitsemän tuntia. Minulla oli tapana olla syömättä aamiaista tai lounasta joka päivä, koska puhe saattoi helposti kestää yöhön asti”, sanoo Jacob Shamsian, joka onnistui pakenemaan Lev Tahorista jouduttuaan johtajien hyväksikäyttämäksi lapsena.

”Kaikki muut juutalaiset kirjat on suljettu pois. Se on chumash (viisi Mooseksen kirjaa) ja heidän omat opintonsa, siinä kaikki. Ei muita ulkopuolisia opintoja. He eivät opiskele Talmudia. He eivät opeta Rashia. He kirjaimellisesti polttavat kaikki juutalaiset kirjat, joissa on Chabadin symboli”, hän jatkoi. ”He saivat meidät uskomaan, että Lev Tahor on ainoa aito juutalaisuuden muoto maailmassa ja että on parempi kuolla kuin lähteä.”

Muut kultista selvinneet väittivät edelleen, että Yoel Weingarten oli kerran lukinnut pieniä lapsia vanhan, rikkinäisen kaupan pakastimen sisälle jopa kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kun he pääsivät ulos, hän hakkasi heitä, kertovat todistajat.

Lisäksi sairastuneet eivät useinkaan saaneet mennä sairaalaan, ja heidän kerrottiin kuolevan perusinfektioihin tai muihin helposti ehkäistävissä oleviin sairauksiin.

New Yorkin tunnelijuutalaiset

Kaikkien kolmen Weingartenin veljeksen halpamaiset teot herättivät paheksuntaa sosiaalisessa mediassa, ja monet käyttäjät muistelivat tammikuussa julkaistua New Yorkin tunnelijuutalaisjuttua.

Tuolloin tarkkaavainen yleisö kiinnitti huomionsa Brooklynin ortodoksiyhteisöön sen jälkeen, kun synagogaan pääsyä koskeva uskonnollinen riita johti siihen, että tuomittiin joukko salaperäisiä käsin kaivettuja tunneleita, jotka uhkasivat New Yorkin rakenteellista turvallisuutta.

Paljastui myös, että ortodokseilla oli maan alla säilytettävänä ilmeisesti likaantuneita patjoja ja muita lasten tarvikkeita, mikä sai monet spekuloimaan kiivaasti, miksi ne ylipäätään olivat siellä.

”Kuka olisi voinut nähdä tämän tulevan!? Jospa Israelissa olisi ollut merkkejä, tai verisiä patjoja, tai tunneleita, tai rituaalisia ympärileikkauksia, tai joukkopedofiilejä. Mikä järkytys!”, kirjoitti eräs käyttäjä kommentissaan X-viestipalvelussa, (entisessä Twitterissä).

”Johtuiko mikään tästä synagogan alla olevista tunneleista? Miksi raportointi noista tunneleista katosi niin nopeasti?”, kirjoitti toinen, kun taas eräs kolmas käyttäjä totesi lopuksi: ”Se, että et anna juutalaisen raiskata lastasi, on antisemitismiä.”

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun juutalaiset ovat joutuneet osallisiksi väkivallantekoihin tai saalistavaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön, joka kohdistuu pieniin lapsiin.

Kesäkuussa israelilaiset tiedotusvälineet kertoivat, että amerikanjuutalainen nainen oli yrittänyt hukuttaa kaksi palestiinalaislasta uima-altaalla Eulessissa, Texasissa. Poliisi väitti, että epäilty, 42-vuotias Elizabeth Wolf, oli humalassa ja vihainen Israelin Gazan sodan vuoksi ja oli aloittanut rasistisen hyökkäyksen perhettä vastaan.

Järkyttävää kyllä, Wolf päästettiin vapaaksi takuita vastaan samana päivänä huolimatta raskaasta murhayrityssyytteestä. Onneksi hänet pidätettiin myöhemmin uudelleen, kun tuomioistuin nosti hänen takuusummansa miljoonaan dollariin ja häntä syytettiin viharikoksesta.

Tammikuussa 41-vuotias Gershon Selinger, juutalaisyhteisössä surullisenkuuluisaksi tullut hasidien seksuaalirikollinen, joka puhui koomikon haastattelussa rikoksistaan, tunnusti syyllisyytensä uuteen syytteeseen lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Raporttien mukaan Selinger oli jo tuomittu vuonna 2015 ja 2008 6-vuotiaan hyväksikäytöstä, ja hän saisi rikoksesta vain kymmenen vuoden ehdollisen tuomion.

Lähde: New York Post, Newsweek

