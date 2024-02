Entisen CIA-analyytikon Larry Johnsonin mukaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi elää vaarallisesti suorittaessaan puhdistuksia armeijan johtoportaassa.

Viime viikolla annettu ilmoitus, jonka mukaan Volodymyr Zelenskyi oli erottanut Ukrainan suositun ylipäällikön Valeri Zaluzhnyjin, aiheutti melkoisen kohun.

Presidentti on nyt ilmoittanut, että hän aikoo jatkaa useiden maan johtoon kuuluvien henkilöiden, sekä siviili- että sotilasjohdon, puhdistamista.

”Minulla on mielessäni jotain suurta, joka ei koske vain yhtä henkilöä vaan koko maan johdon kurssia. Kyse on useiden johtajien vaihtamisesta, ei vain yhdellä sektorilla, kuten asevoimissa”, Zelenskyi sanoi italialaisen Rai-televisiokanavan haastattelussa.

Entinen CIA:n analyytikko Larry Johnson sanoi Youtube-kanavan ”Dialogue works” haastattelussa, että tämä voi olla Zelenskyin lopun alku.

”Se, jolla on eniten aseita, yleensä voittaa, ja viimeksi kun tarkistin, Zaluzhnyiilla oli enemmän aseita kuin Zelenskyillä”, hän sanoo.

Johnson kuvailee erotettua komentajaa – joka kieltäytyi eroamasta vapaaehtoisesti – ”hieman paskiaiseksi”, joka ”omaksuu uusnatsi-ideologian”.

”Hän on ollut hyvin varovainen, ettei hän ole asettanut ideologisimpia [uusnatsien] joukkoja – Azovin ja Krakenin yksiköitä – etulinjaan, jossa heidät voidaan tappaa, koska hän haluaa säilyttää heidät. Sen sijaan hän lähettää tykinruoaksi kelpaavia miehiä”, Larry Johnson sanoo.

Andrij Stempitskyj, ukrainalainen sotilasjohtaja, joka on myös uusnatsijärjestö Right Sectorin merkittävä jäsen, julkaisi perjantaina Facebookissa viestin. Postauksessa näkyy, kuinka hän palkitsee Valeri Zaluzhnyjin kunniamerkillä. Kuvan taustalla näkyy natsikollaboraattori Stepan Banderan muotokuva, joka on tulkittu uhkaukseksi presidentti Volodymyr Zelenskyille.

Lähde: Fria Tider