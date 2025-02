Elon Musk haukkuu Ruotsin pakolaisterrorin: ”Lomailevat kotimaassaan”

X:ssä julkaistussa postauksessa Musk nostaa esiin tammikuun lopulla tehdyn tutkimuksen, jonka hän punoo yhteen Novuksen vuonna 2022 tekemän tutkimuksen kanssa pakolaisten lomamatkoista kotimaahansa.

”Lähes 80 prosenttia ’pakolaisista’ lomailee maassa, josta he väittävät paenneensa…”, Musk kirjoitti 215 miljoonalle seuraajalleen.

Almost 80% of “refugees” go on vacation to the country they claim to have fled from … https://t.co/EMa9rLeDa5

— Elon Musk (@elonmusk) January 31, 2025