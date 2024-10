”Emme voi ottaa jatkuvasti muita enemmän!” – Norja lopettaa automaattisen turvapaikan myöntämisen kaikille ukrainalaisille

Oikeusministeri Emilie Enger Mehl paljasti, että Norja on ottanut vastaan paljon enemmän Ukrainan pakolaisia kuin muut Skandinavian maat, ja ilmaisi huolensa siitä, että yhä useampi ukrainalaispakolainen on ”taisteluikäinen mies”.

Norjan hallitus on ilmoittanut, ettei se enää myönnä automaattisesti turvapaikkaa kaikille sotaa pakeneville ukrainalaisille, mikä merkitsee muutosta sen ”kollektiivisen suojelun” politiikkaan, joka otettiin käyttöön Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022.

Oikeusministeri Emilie Enger Mehl totesi perjantaina pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että jatkossa kuudelta Länsi-Ukrainan alueelta saapuvien ukrainalaisten turvapaikkahakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Norjan viranomaiset pitävät näitä alueita – Lviv, Volhynia, Transkarpatia, Ivano-Frankivsk, Ternopil ja Rivne – turvallisina, koska ne ovat etäällä etulinjoista meneillään olevassa konfliktissa, joka vallitsee pääasiassa maan itä- ja kaakkoisosissa.

”Emme voi ottaa vastaan suhteettoman suurta osaa siirtymään joutuneista ihmisistä verrattuna vastaaviin maihin, kuten Pohjoismaihin”, Enger Mehl sanoi ja vetosi Norjan infrastruktuurin rasitukseen.

Pakolaisten tulva on lisännyt paineita asunto-, terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmiin erityisesti tietyissä kaupungeissa.

Sodan alkamisen jälkeen 5,6 miljoonan asukkaan Norja on UNHCR:n tietojen mukaan ottanut vastaan 85 545 ukrainalaista pakolaista.

Sen sijaan Ruotsi, jonka väkiluku on kaksi kertaa suurempi, on ottanut vastaan noin 72 000 ihmistä, ja Tanska, jonka väkiluku on samansuuruinen, on ottanut vastaan 56 000 ihmistä. Suomessa on tällä hetkellä noin 46 000 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista.

Toinen keskeinen tekijä muutoksen taustalla on turvapaikanhakijoiden väestörakenteen muuttuminen. Mehl totesi, että yhä suurempi osa turvapaikanhakijoista oli miehiä, joista monet olivat taisteluikäisiä, mikä sai viranomaiset ilmaisemaan huolensa turvallisuudesta ja monien hakemusten pätevyydestä.

Norja on tiukentanut turvapaikkaehtoja asteittain kahden viime vuoden aikana pyrkien kannustamaan ukrainalaisia työelämään ja rajoittamaan uusien tulijoiden määrää. Viimeisin siirto heijastaa sekä käytännön että turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, ja viranomaiset toivovat voivansa hallita tilannetta kestävämmin.

Lähde: Remix News

