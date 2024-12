Energiafiaskon jälkeen – Saksa avautuu uudelle ydinvoimalle

Kuten Ruotsissa, niin myös Saksassa päätettiin päästä eroon vakaasta ja ennustettavasta ydinvoimasta, mutta sillä erotuksella, että kaikki ydinvoima oli tarkoitus lakkauttaa, ei vain osa siitä. Se meni juuri niin kuin odotettiin, ja nyt molemmissa maissa ollaan avautumassa uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen.

Vuonna 2011 Saksa päätti yhtäkkiä ja yllättäen sulkea ydinvoimansa. Päätös tehtiin tiettävästi vastauksena Fukushiman tsunamiin, joka puolestaan aiheutti onnettomuuden Japanin ydinvoimalassa. Vaikka yksikään ihminen ei kuollut itse ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena, Saksa päätti kuitenkin sulkea ydinvoimansa.

Kun kolme viimeistä reaktoria sammutettiin keväällä 2023, Saksan sähköntuotannosta tuli välittömästi entistä riippuvaisempaa hiilestä, ja Saksasta tuli yksi EU:n ”ruskeimmista” maista.

Myöhemmin kävi ilmi, että Saksan ydinvoimaloiden sulkeminen perustui valheisiin ja että hallitus tiesi sen olevan huono ajatus.

Nyt kun Saksan talous on vakavissa vaikeuksissa, ja energiapolitiikka on todettu yhdeksi tärkeimmistä syistä, poliitikot ovat nyt avaamassa ovea sekä ydinvoiman uudelleenkäynnistämiselle että uusien reaktoreiden rakentamiselle.

”Saksan talous on pysähtynyt, se ei periaatteessa kasva lainkaan, ja näin on ollut jo jonkin aikaa. Näin arvioi hiljattain SEB:n euroekonomisti Pia Fromlet. Tilanne on saanut Saksan talousministeriön laskemaan ennustettaan maan talouskasvusta vuonna 2024. Koska tuuli- tai aurinkovoima ei tuottanut marraskuussa, sähkön hinta on noussut jyrkästi ja kalliita hiili- ja kaasuvoimaloita on jouduttu käynnistämään.

Sulkeminen oli täysin väärä päätös

Ennen helmikuussa pidettäviä uusia vaaleja analyytikot pitävät CDU:ta suosikkina. Puoluejohtaja Friedrich Merz kampanjoi Saksan teollisuutta koskevalla uudistusohjelmalla, joka on herättänyt paljon huomiota.

CDU, joka tasoitti tietä ydinvoiman sulkemiselle Angela Merkelin ollessa liittokanslerina, myöntää nyt, että se oli ”ideologisesti motivoitunut väärä päätös”, ja ottaa seuraavan askeleen avautumalla ydinvoiman lisäämiselle.

Puolueen uudessa energiaohjelmassa kehotetaan Saksaa ryhtymään tutkimaan mahdollisuutta käynnistää uudelleen hiljattain suljetut ydinreaktorit. Puolue haluaa myös tutkia mahdollisuutta uuteen saksalaiseen ydinvoimaohjelmaan.

Vedonlyönti vedyn varaan

Vaikka suunnitelmat ovat kunnianhimoisia, energia-asiantuntija ja The Electricity System Crisis -kirjan kirjoittaja Svenolof Karlsson epäilee niiden toteutumista.

”Vaikutelmani on, että Friedrich Merz ja hänen puolueensa eivät uskalla mennä kovin pitkälle rikkoessaan punavihreää energiapolitiikkaa, varsinkaan ydinvoiman osalta. Vaikka ohjelmassa mainitaankin mahdollisuus ottaa äskettäin käytöstä poistetut ydinvoimalat uudelleen käyttöön ja mainitaan tulevaisuuden pienoisydinvoimalaitosten tarjoamat mahdollisuudet”, hän sanoo ruotsalaiselle talouslehti Tidningen Näringslivetille.

”Tämä on kätketty sellaisiin muotoiluihin kuin ’kustannusten on oltava kohtuulliset’ ja vastaaviin. Se kuulostaa vähän samalta kuin retoriikka, joka liittyy kahteen peruutettuun Ringhalsin reaktoriin”, hän jatkaa.

Saksa investoi nyt valtavia summia valtakunnallisen vetyinfrastruktuurin rakentamiseen, jota Karlsson pitää viimeisenä yrityksenä yrittää selviytyä tilanteesta, johon se on joutunut ydinvoimaloiden sulkemisen vuoksi, mutta jota hän ei pidä taloudellisesti kannattavana.

Lähde: Samnytt

Lue lisää aiheesta: